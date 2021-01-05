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Dünya Nerede özgürlük! Fransa'da dini ve siyasi fişlemeye onay çıktı
Dünya

Nerede özgürlük! Fransa'da dini ve siyasi fişlemeye onay çıktı

Fransa'da Danıştay, polis ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların dini ve siyasi görüşlerinin polis tarafından görüntülenmesine olanak sağlayan kararnameleri kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 05:01:00 -
Nerede özgürlük! Fransa'da dini ve siyasi fişlemeye onay çıktı

Danıştay, aralarında Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve Fransa Avukatlar Sendikası'nın olduğu sendikaların, söz konusu kararnamelere ilişkin itirazları hakkındaki kararını açıkladı.

Danıştay özgürlüğü ihlal etemdiğine karar verdi

Danıştay, onayladığı bu kararnamelerin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü orantısız şekilde ihlal etmediğini belirtti.

4 Aralık'ta hükümetin kararıyla yayımlanan kararnameler, polisin ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine izin veriyor.

Kararnamelere göre sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, yorumlar ve terör eylemlerinde bulunmakla şüphelenilen veya Fransa'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişiler listelenebilecek. Kararnamelerdeki düzenlemeler, ülkedeki dernekleri de kapsıyor.

Ülkede bu kararnameler yayımlanmadan önce polis ve jandarmanın insanların sadece eylemlerin listelenmesine izin veriliyordu.

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