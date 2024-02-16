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Yaşam 'Nerede oy kullanacaksın'! Tıkla öğren...
Yaşam

'Nerede oy kullanacaksın'! Tıkla öğren...

Yeniakit Publisher
2024-02-16 07:51:00 - 2024-02-16 08:00:30
'Nerede oy kullanacaksın'! Tıkla öğren...

Seçmen kağıdı sorgulama nasıl yapılır? 31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi seçmen kağıtlarını dağıtacak. Peki, oy kullanırken seçmen kağıdı bulundurmak zorunlu mu? İşte seçmen sorgulama ekranı ve YSK oy kullanılacak yer sorgulama ekranı.

Nerede oy kullanacağım? Seçmen kağıdı nasıl sorgulanır? Seçmen sorgulama ekranı 31 Mart seçimleri yaklaşırken araştırılmaya başlandı. Yerel seçimlerde oy kullanacağı yeri merak eden vatandaşlar seçmen sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilir.

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL NEREDEN YAPILIR?

Seçmen sorgulama YSK’nın internet adresinden kontrol edilebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL NEREDEN YAPILIR?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçmen sorgulama YSK’nın internet adresinden kontrol edilebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

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