  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

CHP'deki toplantı krizi sürüyor: Kılıçdaroğlu’nu devirme toplantısına PİŞKİN savunma "Dumanla mı haberleşecektik"

İmamoğlu'nun zoom toplantısına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi

Klasik siyaseti bırakın... Haydi AK Parti şaşırt bizi!

Türk Dil Kurumu o kelimeleri değiştirdi! Artık böyle kullanılacak

Japonlar duyurdu: Türkiye'nin o silahı ABD'li rakibinden çok daha üstün! Çinli modeller emekliye ayrılacak

Karar bugün açıklanacak! Gözler Merkez Bankası'nda

BAE ile yapılan anlaşmayla ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: Piyasaya bomba gibi düştü

O havalimanı bugün açılıyor! İlk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

İstanbullular dikkat! Barajlar kritik seviyede
Ekonomi Nerede o faizci ekonomistler? Faiz çıktı dolar inmedi
Ekonomi

Nerede o faizci ekonomistler? Faiz çıktı dolar inmedi

Yeniakit Publisher
2023-07-20 16:05:00 -
Nerede o faizci ekonomistler? Faiz çıktı dolar inmedi

Merkez Bankası bir kez daha faizi artırma kararı aldı. Kararın ardından dolar 27, euro 30 liraya fırladı. Yıllardır, “Dolar çıkıyor, faizi yükseltin, ekonomi düzelsin” edebiyatı yapan muhalif ekonomistlerin tezi bir kez daha çürümüş oldu.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’deki muhalif ekonomistler bir kez daha yerin dibine girdi. AK Parti hükümetinin faiz karşıtı tavrını eleştirip durmadan, “Faiz yükseltin dolar düşsün” edebiyatı yapan ve muhalif sosyal medya nesline umut satan, bu sayede kendi reklamlarını da yapan sözde ekonomistler yine sınıfta kaldı.

Merkez Bankası faiz politikasını değiştirip artık faiz yükseltmeye başladı. Bugün de faiz artırıldı, Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti.

Kur fırladı

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 26,90 TL seviyesinde bulunan dolar faiz kararı sonrası 26,93 TL'ye yükseldi. Euro ise 30,23 TL'den el değiştiriyor.

Ekonomistler yine yerin dibine girdi

Muhalif ekonomistlerin savunduğu gibi faiz artırımı yapılmasına rağmen dolar ve euro fırladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Faiz artırımının artık geçici bir çözüm bile olmadığı dünya ekonomisinin bir gerçeği iken, bizdeki örümcek kafalı ekonomistlerin faiz ısrarının sebebi merak konusu oldu!..

Microsoft - Activision Blizzard arasında 69 milyar dolarlık tarihi anlaşma imzalandı ama satın alma için erteleme
Microsoft - Activision Blizzard arasında 69 milyar dolarlık tarihi anlaşma imzalandı ama satın alma için erteleme

Teknoloji

Microsoft - Activision Blizzard arasında 69 milyar dolarlık tarihi anlaşma imzalandı ama satın alma için erteleme

Pentagon'dan Ukrayna'ya milyar dolarlık yardım
Pentagon'dan Ukrayna'ya milyar dolarlık yardım

Dünya

Pentagon'dan Ukrayna'ya milyar dolarlık yardım

O bankaya 186 milyon dolar ceza!
O bankaya 186 milyon dolar ceza!

Ekonomi

O bankaya 186 milyon dolar ceza!

Türkiye'nin 50,7 milyar dolarlık anlaşması dünyayı şaşkına çevirdi! Tüm gözler oraya çevrildi
Türkiye'nin 50,7 milyar dolarlık anlaşması dünyayı şaşkına çevirdi! Tüm gözler oraya çevrildi

Ekonomi

Türkiye'nin 50,7 milyar dolarlık anlaşması dünyayı şaşkına çevirdi! Tüm gözler oraya çevrildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23