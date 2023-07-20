Nerede o faizci ekonomistler? Faiz çıktı dolar inmedi

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Türkiye’deki muhalif ekonomistler bir kez daha yerin dibine girdi. AK Parti hükümetinin faiz karşıtı tavrını eleştirip durmadan, “Faiz yükseltin dolar düşsün” edebiyatı yapan ve muhalif sosyal medya nesline umut satan, bu sayede kendi reklamlarını da yapan sözde ekonomistler yine sınıfta kaldı.

Merkez Bankası faiz politikasını değiştirip artık faiz yükseltmeye başladı. Bugün de faiz artırıldı, Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti.

Kur fırladı

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 26,90 TL seviyesinde bulunan dolar faiz kararı sonrası 26,93 TL'ye yükseldi. Euro ise 30,23 TL'den el değiştiriyor.

Ekonomistler yine yerin dibine girdi

Muhalif ekonomistlerin savunduğu gibi faiz artırımı yapılmasına rağmen dolar ve euro fırladı.

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Faiz artırımının artık geçici bir çözüm bile olmadığı dünya ekonomisinin bir gerçeği iken, bizdeki örümcek kafalı ekonomistlerin faiz ısrarının sebebi merak konusu oldu!..