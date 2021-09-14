Nerede kan ve kaos orada Fransa

Yavuz Selim İstanbul

Avrupa Birliği ülkesi eli kanlı Fransa’nın hem Gine’deki darbede hem de Suriye’deki terör örgütleriyle bağlantısının ortaya çıkması, Paris yönetiminin yarım asırdır sürdürdüğü haydutluk faaliyetlerini gündeme taşıdı.

Teröre beton, cuntaya asker desteği

Haçlı Batı’nın haydutluk vazifesini üstlenerek Afrika kıtasının iliğini kurutan ve İslam coğrafyasının her noktasına kaos ihraç eden Fransa, kanlı faaliyetlerine devam ediyor.

Fransa’nın 64 sene işgal altında tuttuğu Gine’de seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Alpha Conde’yi deviren Yarbay Mamady Doumbouya’yı eğitip vatandaşlık verdiği belirlendi. Gine’yi Fransa tesirinden kurtarmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Conde’yi darbe ile deviren Doumbouya’nın eşinin de Fransız olduğu öğrenildi. Aynı Fransa’nın, Lafarge çimento firması üzerinden Suriye’nin doğusunda terör örgütü DEAŞ’la işbirliği yaptığı belgelendi. Suriye’deki faaliyetlerini sürdürebilmek için terör örgütlerine 13 milyon euro haraç ödemekle suçlanan Lafarge firmasıyla ilgili Fransız istihbarat servisine ait Ağustos 2014 tarihli gizli notta, fabrikayı ele geçiren DEAŞ’ın Lafarge’a ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve kontrolündeki bölgelerde belirli bir ücret karşılığında ulaşım izni verdiğine dair ifadelerin bulunduğu saptandı.

Terör himaye ülkesi

Gine’de darbenin, Suriye’de terörün arkasında yer alan Fransa; Suriye PKK’sının elebaşlarını 2015 ve 2018 senelerinde iki kez Elysee Sarayı’nda ağırladı. Hem Cumhurbaşkanı Hollande, hem de mevcut Cumhurbaşkanı Macron, terör örgütü yöneticileriyle baş başa görüşerek suç işledi. Fransa, Suriye’nin Ayn İsa bölgesinde teröristlere askeri danışmanlık adı altında terör eğitimi verdi. Fransız paralı askerler ise PKK/PYD-SDG saflarında çatışmalara katıldı. Türkiye ile Fransa arasında 2011’de imzalanan Türkiye ile Fransa arasında “İç Güvenlik Alanında İş Birliği” anlaşmasına Fransa hiçbir zaman uymadı. Paris yönetimi, Türkiye’nin iadesini istediği 48 teröristi bütün ısrarlı taleplere rağmen ülkede beslemeye devam etti.

Fransa’da müslümanlara hayat zindan

Fransa’da yaşayan Müslümanlara hayatı dar eden Fransız idaresi, geçtiğimiz yıl ülkede gerçekleştirilen 789 İslamofobik saldırıyı adeta seyretti. Önleyici tedbir almayan Fransız polisine, Fransız yargısı da saldırılara cezai işlemde bulunmayarak destek oldu. Fransa, Müslümanlara yönelik saldırıları raporlaştıran İslamofobi ile Mücadele Kolektifi’ne (CCIF) kapatma davası açarak susturmaya çalıştı. Danıştay da “kapatılsın” derse CCIF’ın tüm faaliyetleri ülke çapında yasaklanacak.

İbadet hürriyetine de savaş açan Fransa, son 3 yılda 43 camiyi “terör tehdidi” yalanıyla kapattı.

Yarım asırlık işgaller ve haraç vergisi

Afrika kıtasına 1800’lü yılların ikinci yarısından itibaren işgal gerçekleştiren Fransa, 1950’lerin sonrasında ise işgali arka planda sürdürdü. Fransa, 1827-1962 arasında 135 yıl boyunca Cezayir’i işgal altında tuttu. Fransızlar, işgale direnen Cezayir ve Ruanda’da milyonlarca insanı katlederek soykırım yaptı. Cezayir ile Ruanda soykırımının hesabı hala verilmedi. Sömürdüğü ülkelerden çekildikten sonra “koloni vergisi” adı altında haraç toplayan Fransa, 56 yıl boyunca 14 ülkeden 300 milyar dolar aldı.

Fransa, sömürdüğü Afrika ülkelerinden 1958-2014 arası 56 yıl boyunca koloni vergisi adı altında 300 milyar dolar haraç topladı. Fransa’ya koloni vergisi adıyla haraç ödeyen Afrika ülkeleri şunlar: Benin,Burkina Faso, Guinea-Bissau, Fildişi, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta Afrika Cum., Çad, Kongo, Ekvatoral Gine, Gabon.

Günümüzde 15 Afrika ülkesinin resmi dili olan Fransızca kültürel işgalin lisanı oldu. Resmi lisanı Fransızca olan ülkelerin listesi şöyle: Kamerun, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso, Nijer, Senegal, Mali, Ruanda, Gine, Çad, Haiti, Burundi, Benin, Kongo, Gabon, Cibuti.