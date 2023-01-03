Nerede kadın hakları savunucuları! Bu rezalete niye sessizler...

Her platformda kadın hakları savunuculuğu yapan sözde tipler, ne hikmetse Kısmetse Olur rezaletinde kadınlara yapılan ahlaksızlığa karşı nedense sessizler! Yarışmacı olarak yarışan tiplerin kadınları kucaklayıp havuzlara atlayarak aşağılamalarına sözde kadın savunucularından hiçbir şekilde tepki gelmemesi pes dedirtti!

Kısmetse Olur denilen rezil programın dün yayınlanan bölümünde Zeyd ve Oğulcan arasında kavga çıktı. Oğulcan'ın kız arkadaşı Cansel'i kucağına alarak havuza atan Zeyd'in "Sevgilini ödünç aldım" sözleri tansiyonu yükseltti. Çılgına dönen Oğulcan ile Zeyd arasında temaslı bir kavga yaşanırken araya giren diğer yarışmacılar, ikili sakinleştirmeye çalıştı. Gün sonunda ikilinin kavgası hakkında konuşan sunucu Öykü Serter, yarışmacılara uyarı cezası verdi.

5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü rezaletinde tansiyon yükseldi. Cansel ile aşk yaşayan Oğulcan ile Zeyd arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KADIN YARIŞMACIYI ALIP HAVUZA ATLADI

Önceki gün yayınlanan bölümünde yapılan partide eğlenen Zeyd, Cansel'i kucağına alarak havuza atlamıştı. Dün yayınlanan bölümünde Zeyd'in hareketine tepki gösteren Oğulcan, "Bazı karaktersiz herifler sevgilimi ödünç alabileceğini düşünüyor" dedi.

Bunun üzerine konuşan Zeyd ise "Karaktersiz derken... Cansel için buradan seninle kavga etmeyeceğim. Sen korkuyorsun Tepkini havuzun başında gösterecektin. Ben erkek erkeğe havuza atlamak istemiyorum. Sevgilini ödünç çaldım kardeşim. Sevgilini çaldım, bu kadar basit" dedi.

Zeyd'in sözlerine sinirlenen Oğulcan, "Şu elimin yarısı yeter sana. Böyle bir program olmasa sen olmazsın. Benim sevgilim dediğim kadına bunu yapamazsın. Senin gibi bir insan burada ne işi var anlamıyorum. Sen böyle şeyler yapan bir gerizekalısın" diyerek tepki gösterdi.

İkili arasındaki tartışmada tansiyon yükselince Zeyd ve Oğulcan birbirinin üzerine yürüdü. Yasak olmasına rağmen birbirine temas eden ikilinin arasına diğer yarışmacılar girdi. Oğulcan evin bahçesine çıkartılırken kapıda yapım ekibinden görevliler geldi.

REZALET TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR; HERKES SESSİZ!

Eve bir koruma eşliğinde gelen Öykü Serter ise yarışmacılar kuralları hatırlatarak uyarı cezası aldıklarını söyledi.