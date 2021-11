Nerede ihanet orada zillet

HAKKI BİLİR / YAVUZ SELİM İSTANBUL

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, şehit ağabeyinin namusuna galiz küfürlerle saldırmasını, kendisine yönelik kurulan bir kumpas olarak geçiştirmeye çalışmasının yankıları sürerken, FETÖ’nün MİT tır’ları ihanetine ait gizli belgeleri afişe eden isim olduğunun anlaşılması, kumpasın da ihanetin de kimin eliyle düzenlendiğini gözler önüne serdi. CHP, İP ve HDP ortaklığındaki zillet ittifakı, ülkemize karşı kurulan birçok kumpasa karşı müşterek hareket ediyor. CHP ve HDP, Gezi Parkı vandallığının siyasi ayağını üstlenirken, FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgütün tetikçilerine sahip çıktı. Millet İttifakı bileşenleri, ‘Kavala ve Demirtaş’a özgürlük isteyen’ 10 büyükelçiye de destek verdi. Meral Akşener’in il gezilerinde sosyolojik kırılmaya neden olacak ucuz tiyatrolar sergilendi. Ümit Özdağ’ın, İP’li Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ’cü iddialarının üzerine ise gidilmedi. YPG/PKK’yı aklamak için adeta yarışan Zillet, TSK’nın sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarken, Libya, Suriye ve Karabağ’da verilen desteğe Haçlı ağzıyla itiraz ediyor. “Akdeniz’de ne işimiz var”, “S-400’lerden vazgeçilsin” gibi çıkışlarla da kimlere hizmet ettiğini ortaya koyuyor.

Tasarlayan da uygulayan da aynı

Zilletin paradoksunu Akit’e değerlendiren Gazeteci Yazar Murat Özer, “Bu, en fazla hırsız var diye bağıranların asıl hırsız olmalarına benziyor. Hükümeti kumpasla ve ihanetle suçluyorlar oysa kendileri odağındalar. Millet ittifakı kendi düşünceleriyle hareket etmiyor. Türkiye’nin büyümesini istemeyen emperyalistler her birine görevini verdi. Bunlar figüran. Onun için en galiz küfrü bile sahipleniyorlar” dedi. Zilletin Türkiye’nin lehine olan her şeye karşı olduklarını kaydeden Özer, şöyle devam etti: “Emperyalistlerin sözcülüğüne soyunmuş durumdalar. Ortada projeleri olan bir ittifak yok. Mavi Vatan konusunda karşılar, Karabağ meselesinde karşılar. Tezkere oylamasında bile karşılar. Meseleyi örtebilmek için İYİ Parti’ye ‘evet’ oyu verdirdiler. Her birinin görevi başka. Bu plan ona göre işliyor zaten.”

Savcılar harekete geçmeli

Hukukçu Yakup Alar da, “Türkkan’ın MİT TIR’ları belgelerini, ‘Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan ceza alan firari Can Dündar’dan önce temin ettiğinin ortaya çıkması Millet İttifakının paydaşlarını gözler önüne sermiştir. CHP, İP ve HDP, Türkiye’ye karşı kurulan her kumpasın içerisinde yer almaktadır. HDP’yi meşru görmeleri ve FETÖ ile mücadeleyi sekteye uğratmaları da buna kanıttır” dedi. Millet İttifakının Türkkan’a sahip çıktığını kaydeden Alar, şunları kaydetti: “Türkkan şehidin bacısına küfrederken bunun kumpas olduğunu ileri sürmüş, Akşener ise hakarete sahip çıkmıştı. Bu durum asıl kumpası kendilerinin başlattığını gösterir. Türkkan’ın, Dündar’dan 8 ay önce bilgileri sosyal medya hesabından paylaşması TCK 328 ve 329. maddeler açısından suç teşkil etmektedir. Savcılar harekete geçmeli ve hakkında soruşturma açmalıdır.”