Nepal'de Kovid-19'la mücadele yöntemini protesto eden 5 yabancı sınır dışı edilecek

KATHMANDU (AA) - Nepal'de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik mücadele yöntemine karşı düzenlenen protestoya katılan 5 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edileceği bildirildi.

Göçmen Bürosu amiri Ramesh Kumar KC, hükümetin Kovid-19 ile mücadelede izlediği yönteme karşı 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenen protestolarda yer alan 3 Çinli, 1 Amerikalı ve 1 Avustralyalının gözaltına alınmadığını ancak uluslararası uçuşlar yeniden başlar başlamaz sınır dışı edileceklerini belirtti.

Kumar, aynı zamanda para cezasına çarptırılan bu kişilerin, ülkeden ayırlana kadar yetkililere düzenli olarak rapor vermesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu 5 kişinin, Nepal'e dönüşünün 2 sene yasaklanacağı kaydedildi.

- Nepal'de Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 848'e ulaştı

Nepal basınına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 671 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 848'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybının 22'ye yükseldiği, şimdiye kadar virüse yakalanan 1186 kişinin de iyileştiği belirtildi.