Nepal'de Kovid-19 vaka sayısı 4 bini geçti

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Nepal'de 323, Filipinler'de 518 yeni vaka tespit edildi.

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 323 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve toplam vaka sayısının 4 bin 85'e çıktığı belirtildi.



Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle Nepal'de virüse bağlı can kaybının 15'e yükseldiği bildirildi.



Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 584 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

- Filipinler'de tespit edilen vaka sayısı 22 bin 992'ye çıktı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de bugün açıklanan yeni Kovid-19 vaka sayısı 518 olarak kayda geçti.



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 518 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede görülen toplam vaka sayısının 22 bin 992'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybının 1017'ye yükseldiği bildirildi.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 4 bin 736 kişinin de iyileştiği kaydedildi.