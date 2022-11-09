  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nepal'de deprem! Ölüler var
Dünya

Nepal'de deprem! Ölüler var

Nepal’in kuzeybatısında gerçekleşen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 09:39:00 -
Nepal'de deprem! Ölüler var

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Nepal'in kuzeybatısında yer alan Doti bölgesinde yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Nepal Polis Sözcüsü Ted Prasad Rai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, felakette en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını aktardı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Sudurpashchim eyaletine bağlı Doti’de depremin hasara yol açtığını ve yaralıların da bulunduğunu ifade eden yetkililer, bölgedeki kurtarma operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Depremin etkisi, başkent Yeni Delhi dahil Hindistan’ın bazı noktalarda hissedildi.

Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaralıların hızla gerekli tıbbi yardımlara erişmesi için ilgili kuruluşları harekete geçirdiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23