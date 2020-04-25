  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nepal uluslararası uçuş yasağını 15 Mayıs’a kadar uzattı

2020-04-25 15:03:00 -
Nepal uluslararası uçuş yasağını 15 Mayıs’a kadar uzattı

ANKARA (AA) - Nepal, uluslararası uçuş yasağını 15 Mayıs’a kadar uzattığını açıkladı.

ANI Ajansının haberine göre, uzatma kararı, başkent Katmandu’da Kovid-19 Kontrol ve Önleme Yüksek Koordinasyon Komitesinin toplantısında alındı.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin ofisinden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Kovid-19’un daha fazla yayılmasını kontrol altına almak için ihtiyat tedbiri olarak uçuş yasağını 15 Mayıs’a kadar uzatmaya karar verdik." ifadeleri kullandı.

Uçuş yasağının ticari seferlere uygulanacağı belirtilen açıklamada, tahliye amacıyla yapılacak uçuşların, yasaktan muaf tutulacağı kaydedildi. Diğer yandan açıklamada, ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağına bir sonraki toplantıda karar verileceği bildirildi.

24 Mart’ta Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Nepal’de toplam 49 vaka bulunuyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 831 bin 915’e ulaştı.   Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 197 bin 318 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 807 bin 37 kişi ise iyileşti.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı