Nepal felaketi yaşadı: Onlarca ölü ve yaralı var
Nepal'de ülke genelinde etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda 62 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.
Asian News International'ın (ANI) haberine göre, ülke genelinde etkili muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.
EN AZ 62 KİŞİ ÖLDÜ, 90 YARALI
Muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda Gandaki eyaletinde 62 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.
Parbat’a bağlı Thadapakha ilçesinde toprak kayması sebebiyle 2 ev yıkıldı, hayvanlar telef oldu.
Dolakha ve Gorkha'daki sellerde 9 ev, 8 otel ve 2 köprü yıkıldı.
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Yağmurlar sonucu oluşan sel ve toprak kayması sebebiyle çeşitli bölgelerde kara yolu trafiği durdu.
Madhesh eyaletinin farklı bölgelerinde de kent merkezlerinde su baskınları oluştu.
Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları Nepal'de büyük hasara yol açıyor.
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