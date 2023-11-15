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Ekonomi Neova Sigorta’ya Yükselen Yıldız Ödülü!
Ekonomi

Neova Sigorta’ya Yükselen Yıldız Ödülü!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 13:52:00 -
Neova Sigorta’ya Yükselen Yıldız Ödülü!

Neova Katılım Sigorta, Türkiye’deki ilk ve tek Insurtech ödül organizasyonu olan Türkiye Insurtech Ödülleri’nde En Insurtech Sigorta Şirketi kategorisindeki Yükselen Yıldız Ödülü’nün sahibi oldu.

Sigorta sektöründe dijital dönüşüme katkı sağlayacak ürün, proje ve hizmetlerin değerlendirildiği 2023 Türkiye Insurtech Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Türkiye’nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Katılım Sigorta, Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi USFK Antalya'da gerçekleşen Insurtech Konferansları’nda yapılan törende 2023 Türkiye Insurtech Ödülleri’nin En Insurtech Sigorta Şirketi kategorisindeki Yükselen Yıldız Ödülü’ne layık görüldü.

Büyüme, kârlılık, inovasyon & verimlilik, müşteri ve dijital gelişim başlıklarını makro stratejisindeki temel unsurlar olarak belirleyen Neova Katılım Sigorta, teknolojiyi etkin kullanarak geliştirdiği yeni ürün ve hizmetler ile sektördeki başarılarını arttırmayı hedefliyor.

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