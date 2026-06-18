Neova Sigorta, Türkiye genelinde acenteleriyle bir araya geldi

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Neova Sigorta, acenteleriyle iş birliğini güçlendirmek ve saha ile bağını daha da kuvvetlendirmek amacıyla hayata geçirdiği bölge buluşmalarını tamamladı. Gaziantep, Adana, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Kocaeli, Antalya, Kayseri, İzmir, Bursa, Ankara ve Trabzon’da düzenlenen buluşmalarda Neova Sigorta yönetimi, iş ortaklarıyla bir araya gelerek sektörün gündemini, şirketin büyüme hedeflerini ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını paylaştı.

Türkiye’nin dört bir yanında acentelerle doğrudan temas

Neova Sigorta’nın bölge buluşmaları, yalnızca mevcut performansın değerlendirilmesini değil, aynı zamanda sahadaki ihtiyaçların ve beklentilerin doğrudan dinlenmesini de amaçladı. Şirket, buluşmalar boyunca acentelerden gelen görüş ve önerileri dinleyerek bölgesel dinamikleri daha yakından değerlendirme fırsatı buldu.

Bu yakın temas sayesinde müşteri beklentileri, ürün ihtiyaçları ve operasyonel süreçlere ilişkin önemli içgörüler elde edildi. Söz konusu geri bildirimlerin, ürün geliştirme çalışmalarına, hizmet kalitesine ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Ortak akıl ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımı

Bölge buluşmalarında Neova Sigorta’nın 2026 yılı öncelikleri, büyüme stratejileri ve sektörel gelişmeler de ele alındı. Teknik ve reasürans alanındaki güncel gelişmelerin yanı sıra ekonomik görünüm ve sigorta sektörüne olası etkileri de katılımcılarla paylaşıldı.

Neova Sigorta, acentelerini yalnızca bir dağıtım kanalı olarak değil, iş süreçlerinin gelişimine katkı sağlayan stratejik iş ortakları olarak konumlandırıyor. Bu doğrultuda düzenlenen buluşmalar, ortak aklın güçlenmesine, karşılıklı iletişimin artmasına ve uzun vadeli iş birliklerinin daha sağlam bir zeminde ilerlemesine katkı sundu.

Performans gösteren acenteler ödüllendirildi

Buluşmalar kapsamında, Neova Sigorta’nın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği acente segmentasyon modeli doğrultusunda performanslarıyla öne çıkan acenteler de ödüllendirildi. Üretim hacmi, portföy yapısı ve gelişim potansiyeli gibi kriterler doğrultusunda şekillenen model; acentelerin ihtiyaçlarının daha yakından analiz edilmesine ve her segmente özel çözümler geliştirilmesine olanak tanıyor.

Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, bölge buluşmalarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sigortacılığın sahada büyüyen ve güçlenen bir sektör olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle acentelerimizle düzenli olarak bir araya gelmeyi, sektörün gündemini değerlendirmeyi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi paylaşmayı oldukça önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bölge buluşmaları sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iş ortaklarımızla sektörün dönüşümünü, müşteri beklentilerindeki değişimi ve büyüme fırsatlarını birlikte değerlendirme imkânı bulduk. Bu buluşmalar, bir yandan sahadaki ihtiyaçları daha yakından anlamamıza katkı sağlarken diğer yandan şirketimizin önceliklerini, stratejik hedeflerini ve gelecek vizyonunu paylaşmamıza olanak tanıyor. Neova Sigorta olarak acentelerimizle birlikte büyümeyi, sahadan aldığımız güçle müşterilerimize daha iyi deneyimler sunmayı ve sektörün geleceğine birlikte yön vermeyi sürdüreceğiz.”