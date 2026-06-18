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Herkes doğru sanıyor ama büyük hata buymuş: Uzatma kablosuna asla... Dikkat! Bu 6 belirti çocuklarda diyabet habercisi olabilir! İsmail Kartal sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe gaza bastı! Golcü bu akşam 21.00'de iniyor 6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi? Son 12 gün kaldı artık: Acilen takım aranıyor: Icardi'de adres değişimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü sergiledi: İşte o suç makineleri… İşte İbn-i Şerif'in o hekimlere tavsiyeleri: Kabuğu soyulmuş mercimek, sumak, gülnar ve nar kabuğu ile... Aslan'ın gözdesi Leao'dan ilginç sözler: Düşüneceğim
#1
Foto - Son 12 gün kaldı artık: Acilen takım aranıyor: Icardi'de adres değişimi

Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermeyen Icardi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli forvetin menajerinin şu anda birçok Serie A ekibiyle görüşmeler yaptığı öğrenildi.

#2
Foto - Son 12 gün kaldı artık: Acilen takım aranıyor: Icardi'de adres değişimi

Mauro Icardi'nin Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli forvetten gelecek yanıta göre yol haritasını belirleyecek. Açık konuşmak gerekirse, 33 yaşındaki tecrübeli santrforun kalması beklenmiyor. Oyuncunun menajerinin de şu anda birçok İtalyan ekibiyle görüştüğü öğrenildi.

#3
Foto - Son 12 gün kaldı artık: Acilen takım aranıyor: Icardi'de adres değişimi

Icardi ayrılırsa Galatasaray'ın kendisine teklif ettiği rakamları alamayacak. Fakat tangocunun sevgilisiyle birlikte İtalya seçeneğine sıcak baktığı konuşuluyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, ayrılık resmileştikten sonra yeni forvet konusunda gaza basacak. Icardi yerine TFF'nin "genç" kriterine uyan bir santrfor düşünülüyor.

#4
Foto - Son 12 gün kaldı artık: Acilen takım aranıyor: Icardi'de adres değişimi

4 yıl üst üste şampiyon olan kadronun en önemli parçalarından biri Mauro Icardi'ydi... Fakat geçen sezon yaşadığı sakatlık ve Osimhen'in gelişinden sonra işler değişti... Arjantinli yıldız, Türkiye'den ayrıldığında burada büyük izler bırakarak gitmiş olacak.

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