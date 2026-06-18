Son 12 gün kaldı artık: Acilen takım aranıyor: Icardi'de adres değişimi
30 Haziran'da Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Icardi için belirsizlik tüm hızıyla sürüyor...
30 Haziran'da Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Icardi için belirsizlik tüm hızıyla sürüyor...
Galatasaray'ın teklifine henüz yanıt vermeyen Icardi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli forvetin menajerinin şu anda birçok Serie A ekibiyle görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli forvetten gelecek yanıta göre yol haritasını belirleyecek. Açık konuşmak gerekirse, 33 yaşındaki tecrübeli santrforun kalması beklenmiyor. Oyuncunun menajerinin de şu anda birçok İtalyan ekibiyle görüştüğü öğrenildi.
Icardi ayrılırsa Galatasaray'ın kendisine teklif ettiği rakamları alamayacak. Fakat tangocunun sevgilisiyle birlikte İtalya seçeneğine sıcak baktığı konuşuluyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, ayrılık resmileştikten sonra yeni forvet konusunda gaza basacak. Icardi yerine TFF'nin "genç" kriterine uyan bir santrfor düşünülüyor.
4 yıl üst üste şampiyon olan kadronun en önemli parçalarından biri Mauro Icardi'ydi... Fakat geçen sezon yaşadığı sakatlık ve Osimhen'in gelişinden sonra işler değişti... Arjantinli yıldız, Türkiye'den ayrıldığında burada büyük izler bırakarak gitmiş olacak.
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