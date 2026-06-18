6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi?
Fenerbahçe'de yeni teknik adam İsmail Kartal sonrası tüm gözler Aykut Kocaman cephesine çevrildi...
Fenerbahçe'de yeni teknik adam İsmail Kartal sonrası tüm gözler Aykut Kocaman cephesine çevrildi...
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör 6 haftalık kamp ve transfer hazırlığının ardından Oğuz Çetin’le bağları kopan ve mesajlarına yanıt alamayan Aykut Kocaman cephesi, İsmail Kartal’ın açıklanmasıyla büyük şaşkınlık yaşıyor.
Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal’ın getirilmesinin perde arkasında çarpıcı gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Yeni sezon için haftalardır hazırlık yapan Aykut Kocaman ve ekibinin, dün yaşanan ani süreçle tamamen devre dışı kaldığı öğrenildi.
Oğuz Çetin’in dün itibarıyla Aykut Kocaman ile irtibatı tamamen kestiği iddia edildi. Kocaman’ın "Müsait olunca ara" şeklindeki mesajlarına ve aramalarına hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Aykut Kocaman’ın ekibinden alınan bilgiye göre; yeni sezon için 6 haftadır yoğun bir çalışma yürütülüyordu.
Her mevki için 100’e yakın oyuncunun izlendiği, City Group’tan 3 antrenörle (2 atletik performans, 1 FenerLab) anlaşıldığı ve Topuk Yaylası kampı için malzeme listesinin bile hazırlandığı belirtildi.
Ancak yaşanan gelişmelerin ardından bütün planlar değişti. Fotospor'a göre; Fenerbahçe'nin başına 4. kez İsmail Kartal getirildi.
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