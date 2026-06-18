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Doğal içeriklerle yapılan kürler... Cilt lekelerine sağlıklı çözüm: Limon ve bal Herkes doğru sanıyor ama büyük hata buymuş: Uzatma kablosuna asla... Dikkat! Bu 6 belirti çocuklarda diyabet habercisi olabilir! İsmail Kartal sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe gaza bastı! Golcü bu akşam 21.00'de iniyor 6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi? Son 12 gün kaldı artık: Acilen takım aranıyor: Icardi'de adres değişimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü sergiledi: İşte o suç makineleri… İşte İbn-i Şerif'in o hekimlere tavsiyeleri: Kabuğu soyulmuş mercimek, sumak, gülnar ve nar kabuğu ile...
#1
Foto - 6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör 6 haftalık kamp ve transfer hazırlığının ardından Oğuz Çetin’le bağları kopan ve mesajlarına yanıt alamayan Aykut Kocaman cephesi, İsmail Kartal’ın açıklanmasıyla büyük şaşkınlık yaşıyor.

#2
Foto - 6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi?

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal’ın getirilmesinin perde arkasında çarpıcı gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Yeni sezon için haftalardır hazırlık yapan Aykut Kocaman ve ekibinin, dün yaşanan ani süreçle tamamen devre dışı kaldığı öğrenildi.

#3
Foto - 6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi?

Oğuz Çetin’in dün itibarıyla Aykut Kocaman ile irtibatı tamamen kestiği iddia edildi. Kocaman’ın "Müsait olunca ara" şeklindeki mesajlarına ve aramalarına hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Aykut Kocaman’ın ekibinden alınan bilgiye göre; yeni sezon için 6 haftadır yoğun bir çalışma yürütülüyordu.

#4
Foto - 6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi?

Her mevki için 100’e yakın oyuncunun izlendiği, City Group’tan 3 antrenörle (2 atletik performans, 1 FenerLab) anlaşıldığı ve Topuk Yaylası kampı için malzeme listesinin bile hazırlandığı belirtildi.

#5
Foto - 6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi?

Ancak yaşanan gelişmelerin ardından bütün planlar değişti. Fotospor'a göre; Fenerbahçe'nin başına 4. kez İsmail Kartal getirildi.

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