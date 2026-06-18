Tozcu avukatlar salıverildi: Evlerinde uyuşturucu madde bulunmuştu
Denizli'de jandarmanın düzenlediği dev narkotik operasyonuyla gözaltına alınan ve aralarında Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 avukat, adliyeye sevk edildikten hemen sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zehir maddelerini ev ve ofislerinde yakın çevrelerine temin edip birlikte alem yaptıkları ihbarıyla yakalanan isimlerin elini kolunu sallayarak çıktılar.
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat serbest bırakıldı.
Ufuk Kök ile E.E, V.S.B, M.O.A, O.S.O, Y.K, K.O, O.F.S, C.S, F.K, B.T. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın, uyuşturucu madde kullandıkları, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde ve ofislerinde yakın çevreleriyle kullandıkları ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün 12 avukat gözaltına alınmıştı.