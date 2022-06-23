Neova Katılım Sigorta’da Genel Müdürlük görevine Neslihan Neciboğlu getirildi

Neslihan Neciboğlu kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Neslihan Neciboğlu, 1982 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. 2005 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Kurumsal ve Ticari Krediler Müdürlüğü’nde kariyerine başlayan Neciboğlu, Mali Tahlil ve İstihbarat Müdürlüğü, Ticari ve Kurumsal Şube Satış ve Kurumsal Pazarlama Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra 2013 yılından itibaren sırasıyla Şube Müdürlüğü, Bireysel ve KOBİ Risk Takip Müdürlüğü ve İşletme Kredileri Risk Takip Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Neciboğlu, son olarak, 2020 yılından bu yana Kuveyt Türk Katılım Bankası Risk Takip Grup Müdürlüğü görevini yürütmekteydi.