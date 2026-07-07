Nemrut Krater Gölü'nde yüzlerce alıç kelebeği toprağa kondu: 20 yılda ilk kez

Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü çevresinde yüzlerce alıç kelebeği (Aporia crataegi) aynı anda toprağa kondu. Kelebekler bir araya gelerek toprak üzerinde eşsiz bir manzara oluşturdu.

Bölgede gözlem yapan uzman, bu yoğunluğa 20 yılda ilk kez tanık olduğunu belirtti. Görüntüler hem bilim dünyası hem de doğa tutkunları için değerli bir kayıt sundu.

Manzara nerede oluştu

Nemrut Krater Gölü, Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırları içinde yer alıyor. Zengin doğal yaşamıyla bilinen göl çevresi, kelebek popülasyonu için elverişli bir ortam sunuyor.

Yoğun şekilde görülen alıç kelebekleri, bölgeyi ziyaret edenlere renkli bir tablo çizdi.

Nasıl bir görüntü ortaya çıktı

Kelebeklerin kanatları siyah damarlı ve yarı şeffaf beyaz renkte.

Yüzlercesinin toplu halde toprağa konması, izleyenlere 'kelebek tarlası'nı andıran bir manzara sundu. Nadir rastlanan bu tablo bölgede geniş bir ilgi topladı.

Görüntüleri kim kaydetti

Anları Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi, kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı kaydetti. Subaşı, yaklaşık 20 yıldır Nemrut Kalderası'nda kelebek gözlemi yapıyor.

Subaşı, ilk kez bu kadar yoğun bir alıç kelebeği popülasyonuyla karşılaştığını anlattı.

Subaşı, gözlemini şu sözlerle aktardı: "Nemrut Krater Gölü yaklaşık 20 yıldır gözlem yaptığım bir alan. Bol sayıda farklı türlerden kelebek görme imkanı var. Fakat bugün yaptığımız gözlemlerde daha önce görmediğimiz kadar bol miktarda alıç kelebeği olduğunu gözlemledik. Çok güzel videolar ve fotoğraflar çektik."

Kelebekler toprağa neden kondu

Alıç kelebekleri, özellikle günün sıcak saatlerinde toplu halde toprak üzerine konuyor. Subaşı, kelebeklerin bu davranışla mineral ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Subaşı, ortaya çıkan görüntülerin hem bilimsel hem de görsel açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi.