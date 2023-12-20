  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Nemrut Kalderası’nda muhteşem görüntüler
Yaşam

Nemrut Kalderası’nda muhteşem görüntüler

Yeniakit Publisher
2023-12-20 09:26:00 -

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük krateri olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü’nün karla kaplı güzelliği havadan görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krateri, yağan karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yağan karla birlikte beyaza bürünen kaldera, kış görüntüsüyle kendine hayran bıraktı. Seyrine tatminsiz görüntülerin oluştuğu kaldera, drone ve uçakla havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde kalderanın karla kaplanan doğal güzelliği büyük beğeni topladı.

Yaklaşık 2 bin 250 rakım yükseklikte yer alan mükemmeliyet ödüllü krater gölü adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Film değil gerçek! Seyir halindeki aracın üstüne böyle atladı
Film değil gerçek! Seyir halindeki aracın üstüne böyle atladı

Yaşam

Film değil gerçek! Seyir halindeki aracın üstüne böyle atladı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rize’de unutulmaz kış manzaraları
Rize’de unutulmaz kış manzaraları

Yaşam

Rize’de unutulmaz kış manzaraları

Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi
Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

Yaşam

Donan Yeşil Göl dronla görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23