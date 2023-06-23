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Medya Neler söyledi neler! Çilingiroğlu'ndan muhalefete Erdoğan dersi
Medya

Neler söyledi neler! Çilingiroğlu'ndan muhalefete Erdoğan dersi

Yeniakit Publisher
2023-06-23 16:58:00 -
Neler söyledi neler! Çilingiroğlu'ndan muhalefete Erdoğan dersi

Katıldığı programda siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya Çilingiroğlu, muhalefetin Türkiye'nin kodlarını çözemediğini de belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde Türkiye'nin oyun kurucu olduğunu belirtti.

Kaya Çilingiroğlu, Ensonhaber’in YouTube kanalında yayınlanan İlker Koç’un sunduğu “Konuşa Konuşa” programına konuk oldu.

Türkiye siyasetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çilingiroğlu, muhalefetin Türkiye'nin kodlarını çözemediğini ifade etti.

"Tayyip Erdoğan'ın kendine bir hedef koymuş, o hedefe doğru yürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hedef doğrultusunda ilerlediğini belirten Çilingiroğlu, "Tayyip Erdoğan’ın hocasına bak, kimleri devirmiş. O bir hedef koymuş, hedefinde yürüyor. Hedefinde doğru yürüyor. Hedefinde yoluna çıkanları tek tek çıkarmış yolundan ve doğru da yapmış. Genç bir kadroyla yürüyor. Kendi bir sistem kurmuş. Halk seviyor." dedi.

"Bir insan 21 yıldır namaz kılıyor, oruç tutuyor veya kömür dağıtıyor diye sevilir mi?"

Çilingiroğlu, açıklamasının devamında, "Bir insan 21 yıldır namaz kılıyor, oruç tutuyor veya kömür dağıtıyor diye sevilir mi? Diyeceksin ki bu adam 21 yıldır buradaysa demek ki halkı memnun edecek bir şeyler var." şeklinde konuştu.

"Neredeyse 2 ayda konutlar yapıldı"

Kaya Çilingiroğlu, muhalefetin seçimlerden sonra hedef aldığı depremzedelere, iktidar tarafından konutların hızlıca yapımına başlanmasına da vurgu yaptı.
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Çilingiroğlu, "Herkes cumhurbaşkanımızın karşısındaydı. Fakat o asil işi olan Cumhurbaşkanının görevini de hiçbir zaman ihmal etmedi orada yoluna devam etti. Hani diyorlardı ya cumhurbaşkanı adayı olan insan veya bakanlık bakanların mevcut görevlerini bırakması gerekir falan bu eski bir anlayış. Bırakmadılar yollarına devam edildi. Deprem oldu bu arada. Depremde çok hızlı neredeyse 2 ayda konutlar yapıldı dolayısıyla imar durumu bitti." ifadelerini kullandı.

"İnsansız savaş uçaklarının önemini millet bilmiyordu"

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlarla lider ülke konumuna geldiğinin altını çizen ünlü isim, "Şimdi ülkenin tamamıyla Savunma sanayiinde çok ilerleme kaydeden bir ülke olduk. Bizim bilmediğimiz şeyler bir anda gözümüzün önüne geldi. TCG Anadolu, İHA’ların, SİHA’ların önemi. İnsansız savaş uçaklarının önemini millet bilmiyordu. Allah’tan bu seçim oldu da öğrendi." dedi.

"Artık oyuncu değil, oyun kurucuyuz"

Çilingiroğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye'nin artık oyuncu yerine oyun kurucu pozisyonuna geldiğini söyledi.

Zamanla her şeyin yerine oturacağını da sözlerine ekleyen Çilingiroğlu son olarak şunları söyledi:

"Bundan sonra hızlı bir şekilde millet biraz daha acı çekecek tabii çünkü büyümekte olan, büyümek hedefi olan bir ülkeyiz. Başka bir lüksümüz yok. Çünkü oyun kurucuyuz artık oyuncu değiliz. Büyürken de biraz daha acı çekecek ama zamanla her şeyi yerli yerine oturacağını düşünüyorum. Hiçbir krizin böyle 3 sene 5 sene sürdüğünü hatırlamıyorum en azından ben bir insanı olarak. Bakıyorum bazı iş adamları işte ihracatçı diyor ki ‘kur 18’de duruyor bir senede’ tamam da kur 18’den 25’e 3 günde gidiyor. O zaman kestiğim faturanın yüzde 30 fazlası geliyor hesabına. İnsanlar böyle hep işleri iyi gitsin. Hep trend yukarı gitsin istiyor. Yok dünyanın hiçbir yerinde yok. Gayrimenkulde yok borsada yok. Hep böyle bir gider aşağı kıvrılır yukarı çıkar yani Real Madrid takımına da baksan hep şampiyon olmaz. Bir düzelmesi lazım onun. Ben ülkede çok inanıyorum yani hem ülkeme inanıyorum hem cumhurbaşkanımıza inanıyorum bugüne kadar yapmış oldukları çok özel şeyler var. Mesela terörde çok müthiş bir yol aldı."

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