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Ekonomi Neler oluyor? İnanılmaz rakam: CHP'nin yönettiği ve 7 milyar lira kar yapan İş Bankası'nın cezası yarı yarıya silindi!
Ekonomi

Neler oluyor? İnanılmaz rakam: CHP'nin yönettiği ve 7 milyar lira kar yapan İş Bankası'nın cezası yarı yarıya silindi!

CHP'nin yönetimindeki Türkiye İş Bankası, geçtiğimiz ay 6,8 milyon lira kar yaparak "Türkiye’nin en büyük özel bankası'yız" diye övünmüştü. Ancak Türkiye İş Bankası, 2013 ve 2014 yıllarındaki bireysel kredi uygulamalarına ilişkin düzenlenen idari para cezası ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile uzlaşma yoluna gidilerek 110 milyon 110 bin liralık cezanın yüzde 50 indirimle 55 milyon 55 bin lira olarak ödendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 20:43:00 -
Neler oluyor? İnanılmaz rakam: CHP'nin yönettiği ve 7 milyar lira kar yapan İş Bankası'nın cezası yarı yarıya silindi!

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 19 Aralık 2013'te başlayan ilk denetimi takiben, 29 Haziran 2019'da başlatılan ikinci denetim sonucu 2013 ve 2014 yıllarındaki bireysel kredi uygulamalarına ilişkin düzenlenen idari para cezası ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile uzlaşma yoluna gidildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yasal olarak uygulanabilecek azami indirim oranı olan yüzde 50 üzerinden yapılan indirim neticesinde 110 milyon 110 bin liralık idari para cezası, 3 Mart 2021'de 55 milyon 55 bin lira olarak ödenmiş ve süreç sonuçlandırılmıştır." denildi.

Türkiye İş Bankası'ndan 6,8 milyar lira net kar

Öte yandan geçtiğimiz ay Türkiye İş Bankası, 2020 yılında 6,8 milyar lira net kar elde ettiğini açıkladı. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, 2020 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 26,9 oranında artırarak 593,9 milyar TL’ye yükseltti ve "Türkiye’nin en büyük özel bankası" unvanını sürdürdü.

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Yorumlar

Putsavar

bankali siyasi parti mi? Devlet su bankaya el koysun bizimde icimizin yagi erisin kivir kivir kivranan chpti+'i gördükce.
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oflu baba

AKP BOYLE BIR YOLSUZLUK YAPSAYDI CHP KILICTAROGLU DUNYAYI AYAGA KALDIRMIS HATTA BIR AKP LI OLARAK BEN BILE CHP LI OLMUSTUM HAYDI AKP LI MILLETVEKILLERI YENI SECILEN IL BASKANI BU YOLSUZLUGUN USTUNE GIDIN MECLISTE HIRSIZ VAAAAAAAR DIYE BAGIRIN HIC SUSMAYIN
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