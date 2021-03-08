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Ekonomi Neler oluyor? Dolarda ani yükseliş!
Ekonomi

Neler oluyor? Dolarda ani yükseliş!

Haftaya 7.55 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, ani bir yükselişe geçerek şu sıralar 7.65 seviyesinden işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 13:15:00 -
Neler oluyor? Dolarda ani yükseliş!

ABD 10 yıllık faizlerinin yükselmesiyle başladığı yükselişi TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın yazısıyla bir nebze hız kesen dolar/TL haftaya yeniden yükselişle başladı.

Euro ve 5 gelişmiş ülke para birimi karşısında doların değerini ölçen dolar endeksi (DXY) 92 puanın üzerine çıkarken, dolar/TL de 8 Mart haftasına 7.66 TL'ye kadar yükseldi.

ABD 10 yıllık faizleri 1.58'e gelirken, 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi Senato'dan geçti ancak piyasalar haftaya petrol fiyatlarındaki sert yükselişle giriyor.

Geçen hafta OPEC+ toplantısının ardından 60 doları geçen brent petrol, 8 Mart haftasına 70 doların üzerinde başladı. Brent petroldeki yükselişte küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılama kapasitesine sahip Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol terminaline yapılan saldırı girişiminin de etkisi bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'nin cari açığını büyüttüğü gibi enflasyona da baskı yapıyor.

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