Neler oluyor? Balıkesir'in Sındırgı'da korkutan ikinci deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 şiddetinde deprem oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
4.5 büyüklüğünde deprem olmuştu
Sındırgı ilçesinde saat 18.11’de 4.5 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.