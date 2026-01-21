  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Neler oluyor? Balıkesir'in Sındırgı'da korkutan ikinci deprem
Gündem

Neler oluyor? Balıkesir'in Sındırgı'da korkutan ikinci deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Neler oluyor? Balıkesir'in Sındırgı'da korkutan ikinci deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 şiddetinde deprem oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

4.5 büyüklüğünde deprem olmuştu

Sındırgı ilçesinde saat 18.11’de 4.5 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aktüel

