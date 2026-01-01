"Nehirden denize özgür Filistin!" İstanbul Galata Köprüsü'nde tarihi gün: On binlerin tek yürek olduğu o anlar havadan görüntülendi

Drone kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, köprünün her iki yakasının "Nehirden denize özgür Filistin" sloganlarıyla inlediği ve mahşeri bir kalabalığın Gazze’deki zulme karşı tek vücut olduğu görüldü.

TÜGVA ve Milli İrade Platformu öncülüğünde düzenlenen dev mitingde, katılımcılar hep bir ağızdan Filistin topraklarının işgalden tamamen kurtulması çağrısında bulundu. Özellikle "Nehirden denize özgür Filistin" sloganı, yürüyüşün ana teması haline gelerek köprünün semalarından tüm dünyaya yankılandı. Havadan çekilen kareler, İstanbul halkının dondurucu soğuğa rağmen gösterdiği bu büyük dayanışmanın boyutunu ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Barışın ancak özgür bir Filistin ile geleceğini haykıran kalabalık, eylemin sonuna kadar alanı terk etmeyerek tarihi bir nöbete imza attı.

GALATA'DAN GAZZE'YE DESTEK EYLEMİ

İstanbul Galata'da, Gazze için destek eylemi düzenlendi.

Yüz binlerce insanın katılım gösterdiği eylemde, Gazze için sloganlar yükseldi.

"NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN"

Yüz binler, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz." sözleriyle haykırdı.

İstanbul'dan dünyaya Gazze mesajı verilen eylemde, "Nehirden, denize özgür Filistin" sloganları duyuldu.

"Katil İsrail hesap verecek." ifadeleri duyulurken o anlar, havadan görüntüledi.

Yüz binlerce insanın bir araya gelerek tek yürek olup Gazze için hep bir ağızdan sloganlarını attıkları anlar drone kameralarına yansıdı.