Nehirde erkek cesedi bulundu
Artvin'in Şavşat ilçesindeki nehirde bir erkeğe ait ceset bulundu.
Çoruh Nehri kıyısında balık tuttukları sırada suda ceset olduğunu fark eden 2 kişi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çoruh Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Botla nehre açılan ekiplerin kıyıya çıkardığı erkek cesedi, sedye ve halatlar yardımıyla yolda bekleyen cenaze aracına ulaştırıldı.
Ceset, kimlik tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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