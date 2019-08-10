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Nehir başardı sıra arkadaşlarında

Lösemiyle olan savaşından galip çıkan Çorlulu minik kahraman Nehir Çelik, Başkan Sarıkurt’a ziyarette bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:31
Nehir başardı sıra arkadaşlarında

Lösemiyle olan savaşından galip çıkan Çorlulu minik kahraman Nehir Çelik, Başkan Sarıkurt’a ziyarette bulundu.


Ailesiyle birlikte Çorlu’da yaşayan ve 2,5 yaşında yakalandığı lösemi hastalığından LÖSEV sayesinde kurtulan minik kahraman Nehir Çelik ve ailesi, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u ziyaret ederek yaşam hikayesini anlattı.


Çorlu’da yaşayan Mustafa Çelik ile Ayşen Çelik’in kızları Nehir Çelik’e 2,5 yaşında iken lösemi teşhisi konulmasının ardından başlayan mücadelelerinin, LÖSEV’e başvurduktan sonra Ankara’daki Lösante Hastanesi’nde tedaviye alınmasıyla devam ettiğini anlatan Çelik ailesi, 2,5 yıl boyunca Lösante Hastanesi ile LÖSEV Köyü’nde yaşadıklarını, tedavi sürecini ve hasta çocuklara umut olan LÖSEV’i Başkan Sarıkurt’a anlattılar.


Minik Nehir’e lösemi teşhisi konulmasının ardından zorlu bir sürece girdiklerini ifade eden anne Ayşen Çelik, pahalı tedavilerin altından maddi olarak kalkamayacaklarını anladıktan sonra çaresizlik yaşadıklarını ancak LÖSEV’den haberdar olduktan sonra Lösante Hastanesi’nde tedaviye başlama imkanı doğunca LÖSEV’in Nehir’e umut olduğunu ifade etti.


LÖSEV’in gönüllülük esasına dayalı bağışlarla ayakta kaldığını ve maddi imkânı olmayan çocuklara büyük bir umut olduğunu anlatan anne Çelik, hasta çocuklara yardım etmenin aileler ve çocuklar için ne denli önemli olduğunu yaşayarak öğrendiklerini, Nehir’in sağlığına kavuşmasının ardından LÖSEV için çalışmaya devam edeceklerini, LÖSEV’den haberi olmayan ailelere yardım eli uzatmak için gönüllü olarak çalışacaklarını ifade ederek hayırseverleri Kurban Bayramı’nda LÖSEV’e bağışta bulunmaya ve hasta çocuklara umut olmaya davet etti.


“Nehir bir kahraman”


Nehir’in hikayesinden çok etkilendiğini ifade eden Başkan Ahmet Sarıkurt, Nehir’in lösemiyle savaşından galip çıkmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, onların saçının teline zarar gelmesini hiçbirimiz istemeyiz ancak bazı çocuklarımız bu konuda şanslı olamayabiliyor. Nehir’in lösemi ile savaşından galip çıkması Nehir’in minik bir kahraman olduğunu gösteriyor. Nehir, sizin gibi bir ailesi olduğu için çok şanslı. LÖSEV’in çocuklarımıza umut olması, onları iyileştirmesinin önemi ise paha biçilemez. Nehir gibi binlerce çocuk LÖSEV sayesinde hayata tutunuyor, sağlığına kavuşuyor. O yüzden LÖSEV’e yapılacak bağışlar çok önemli. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı LÖSEV’e destek olmaya, bağışta bulunmaya davet ediyorum. Biz de Çorlu Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız, yanınızdayız” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:31
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