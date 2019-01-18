Negmar, şehit yakınları ve gazilerden ücret almayacak Hızlı feribotlarla araç ve yolcu taşıyan Negmar, şehit yakınları ve gazilerden ücret almayacak.

15 Temmuz gecesi darbecilerin köprüleri kapatması üzerine feribotlarını Üsküdar-Kabataş arasına çekerek iki yaka arası geçişi sağlayan Negmar, şehit yakınları ve gazileri unutmadı. Eskihisar-Tavşanlı hattında hızlı feribotlarla araç ve yolcu taşıyan Negmar, bugünden itibaren şehit yakınları ve gazilerden geçiş ücreti almayacak.



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