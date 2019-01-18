Negmar, şehit yakınları ve gazilerden ücret almayacak
Hızlı feribotlarla araç ve yolcu taşıyan Negmar, şehit yakınları ve gazilerden ücret almayacak.18 Ocak 2019 Cuma 12:23
15 Temmuz gecesi darbecilerin köprüleri kapatması üzerine feribotlarını Üsküdar-Kabataş arasına çekerek iki yaka arası geçişi sağlayan Negmar, şehit yakınları ve gazileri unutmadı.
Eskihisar-Tavşanlı hattında hızlı feribotlarla araç ve yolcu taşıyan Negmar, bugünden itibaren şehit yakınları ve gazilerden geçiş ücreti almayacak.
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