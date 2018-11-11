Negatif haberler pompalanıyor

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, üretimini ve ihracatını arttıran ayakkabı sektörü ile ilgili negatif haberler pompalandığından yakındı. Şu ana kadar 5 ayakkabı firmasının konkordato ilan ettiğini dile getiren Endican, şunları kaydetti: “Bu firmaların konkordato ilan etmelerindeki ana neden kendi yaşadıkları sıkıntılar. Yoksa yılın 10 ayında hem ihracatta hem de perakende satışlarda önemli artış var. Dışarıdan gelen siparişler katlanarak artıyor. Dünyanın her yerinden, 100’den fazla ülkeden talep geliyor. Şu anda konkordato ilan eden firmalar çok bilinen markalar olduğu için ayakkabı sektörünün sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğu iddia ediliyor. Ancak bu firmalar sektördeki toplam satışların yüzde 1’ni bile yapmıyor, sektörü temsil etmiyor.”