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Nefret tweetlerinin hesabını veriyor

Bir siyasetçiden biledeğil, bir kadının ağzından asla çıkmaması gereken hakaretleri peşi sıra saydırmaktan zerre kadar utanmayan Kaftancıoğlu, hakim karşısında...

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:54
Nefret tweetlerinin hesabını veriyor

Marjinal sol bir örgütün militanlığını yapması gerekirken, Kılıçdaroğlu sayesinde CHP İstanbul İl Örgütü’nün başına geçirilen Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasını saptıran seküler yobazlar büyük bir algı operasyonuna imza attı. “Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Kaftancıoğlu, ucuz şovlarla suçunu örtbas etmeye çalıştı. “Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın dili yargılanmak isteniyor” sözleriyle Kaftancıoğlu’na destek veren sözde aydınlar da bu tiyatroda sahne aldı.

Devrim süsü

Bir siyasetçiden bile değil, bir kadının ağzından asla çıkmaması gereken hakaretleri peşi sıra saydırmaktan zerre kadar utanmayan Kaftancıoğlu, kendisine bir devrim kahramanı süsü vermekten de geri durmadı. Özellikle terör örgütlerine yönelik yargılamalarda verdiği kararlarla toplum vicdanını rahatlatan ve azgın azınlığın hedefi haline gelen Hakim Akın Gürlek’in aynı hassasiyeti millet düşmanlarına da göstermesi bekleniyor.

Dine de şehide de küfür

İşte adeta İBB Eş Başkanı gibi Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde dolanan Gezi militanı Canan Kaftancıoğlu’nun, küfürlü ağzından akan ve yargılanmasına neden olan o nefret tweetleri:

-“Tayyip Erdoğan neredesin, Allah belanı versin. Şimdiki sloganımız da bu.”

-“RTE Allah belanı versin senin. Aç tazminat davasını, alırsan boğazından helal lokma geçmiş olur sayemde. Zıvanadan çıkarttın iyice.”

-“Çağım’ın yeni sloganı: Tayyoş istifa.”

-“Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah sizin de belanızı versin.”

-“Devlet Katil değil, seri katil.”

-“Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamadan vazgeçin artık.”

Davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Kaftancıoğlu’nun 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:54
  1. CHP İstanbul İl Örgütü
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. terör örgütleri
  5. Hakim Akın Gürlek
  6. İBB Eş Başkanı
  7. Ekrem İmamoğlu
  8. Gezi militanı Canan Kaftancıoğlu

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