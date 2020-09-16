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Kadın - Aile Nefis Yemek Tarifleri
Kadın - Aile

Nefis Yemek Tarifleri

Nefis Yemek Tarifleri’nin sahibi kim? Nefis Yemek Tarifleri Yazarları, Nefis Yemek Tarifleri’nde nasıl tarif verilir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:26:00 -
Nefis Yemek Tarifleri

Nefis Yemek Tarifleri’nin kurucusu olan 2007’de Elif Atalar yemek tarifleri blogu olarak açmıştır. 2009 yılında kullanıcılardan da tarif alarak içerik üretimini hızlandırmaya başlayarak bugün Türkiye’nin en çok okunan yemek tarifi sitelerinden birisidir.

Nefis Yemek Tarifleri tarifler

Nefis Yemek Tarifleri sitesinde aparatifler, bakliyat yemekleri, çorba tarifleri, bebekler için özel tarifler ve çocuklar için özel tarifler bulunuyor.

Ayrıca Nefis Yemek Tarifleri’nin sitesinde özellikle evlerde fazlaca yapılan baharat yapımı, derin dondurucuda saklanan gıdalar, dondurulmuş yemekler, kış hazırlıkları, pekmez tarifleri, reçel tarifleri, diyet tarifleri, salamura tarifleri, sos tarifleri, süt ürünleri, turşu tarifleri ile ilgili çeşitli tarifler mevcuttur.

Bugün ne pişirsem?

Nefis Yemek Tarifleri sitesinde özellikle ev hanımlarının her gün düşünmesine yol açan, bugün ne pişirsem sorusu adı altında tarifler sunulmaktadır. Gün içerisinde hangi mönüyü pişirmekte kararsız kalan kişiler için Nefis Yemek Tarifleri ''bugün ne pişirsem'' köşesi kolaylık sunuyor.

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