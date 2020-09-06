Nefiz yemek tarifleri hanımlar tarafından araştırılmakta. Diyet listenize güvenle ekleyip rahatlıkta tüketebileceğiniz Ezogelin çorbası, havuçlu kek ve pizza tariflerini sizler için derledik.

Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Nefis yemek tariflerinden Ezo gelin çorbası ev hanımların vaz geçilmez çorba seçenekleri arasında yer almakta. Peki en nefis yemek tarifi Ezo gelin nasıl yapılır? Ezogelin çorbası nasıl pişirilir? Ezo gelin malzemeleri neler? İşte ezogelin çorbası tarifi.

1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağını bir tencereye koyunuz ve karıştınızı biraz ısındkıtan sonra 1 adet soğan ve 2 diş sarımsağı küçük küçük doğdadıktan sonra yağın üzerine ilave ediniz ve hafifçe kavurunuz. Yıkanıp suyu süzülen 1 su bardağı kırmızı mercimeği, 1 kahve fincanı bulgur ve yarım kahve fincanı pirinci kavrulan soğanın üzerine dökünüz ve 2 dakika kavurunuz. Tencerenin üzerine 1 litre su ilave ediniz ve tencereni kapağını kapatınız. Tencere içindeki malzemeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişiriniz.

Ayrı bir tavada iki yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı un kavurunuz. Yine iki yemek kaşığı domates salçayı da ilave ediniz ve karıştırınız. İki dakika kavrulduktan sonra 1 bu bardağı kadar su ilave ediniz ve karıştırınız. Üzerine nane, karabiber ve kırmızı biber ilave ediniz ve kaynatınız. Sıra geldi bunları birleştirmeye. Tavada hazırlana suharıcı (sos) pişen çorbanın üzerine dökünüz ve karıştırınız. Bu arada çobanın tuzunu da unutmamak gerekir. Tuz ilave ettikten sonra çorba karıştırılıp 1-2 dakika daha kaynatılır ve ezogelin çorbası servise hazırla gelmiştir.

Nefis yemek tarifleri kek

Havuçlu cevizli ve dahi tarçınlı kek nasıl yapılır? Sorusu ev hanımları tarafından merak edilmekte. İşte Havuçlu kek tarifi. Havuçlu cevizli tarçınlı kek hazırlanışına ilişkin nefis yemek tarifi. Bir kaseye 3 adet yumurta bir su bardağı toz şekeri koyunuz ve karıştırınız. Bu karışımın üzerine 1 su bardağı süt. Bunun yanında yarım su bardağı sıvı yağı ilave ettikten sonra yine karıştırmaya devam edin. Sıra geldi una. 2,5 su bardağı un bunun yanında bir paket kabartma tozu ve dahi bir paket vanilyayı karışımın üzerine döküp karıştırmaya devam ediniz. Daha önceden rendelenmiş ve suyu iyice alınmış 3 adet havuç, bir su bardağı dövülmüş ceviz ve bir yemek kaşığı tarçını karışıma ilave ettikten sonra yine karıştırınız. Sıra geldi hazırlanan karışımı tereyağı ile yağlanan kalıba dökmeye. Sıra geldi havuçlu keki pişirmeye.

Havuçlu kek kaç derecede pişirilir?

Havuçlu keki 170 derecede sıcaklıkta 40 dakika pişiriniz. Havuçlu kekin pişti. Sıra kalıptan keki parçalamadan çıkarmaya. Kekin kalıptan parçalanmadan çıkarmanın püf noktası ise kekin iyice soğuması. Kekin soğuduktan sonra kalıptan çıkartıp servis edebilirsiniz.

Pizza nasıl yapılır?

Evde pizza nasıl yapılır, pizza hamuru nasıl yapılır? İşte kolay pizza tarifi, el yapımı pizza tarifi, evde kolay pizza tarifi… Evde pizza tarifi ev hanımların vazgeçilmez damak tatlarından biridir. Evde eşi ve çocuklarıyla birlikte harika bir pizza yemek isteyen ev hanımları internetten ev yapımı pizzanın yapılışını merak etmekte. İşte nefis yemek tarifi evde pizza yapımı.

Pizza yapmak için kolları sıvayan ev hanımları ilk iş olarak hamuru yoğurması gerekir. Pizza yapak için bir kaba mayayı dökünüz. Kuru maya tek başına iş yapamayacağı için bir bardak süt ve bir yemek kaşığı toz şekeri ilave ediniz ve karıştırınız. Yarım su bardağı sıvı yağı, bir çay kaşığı tuzu ve 4 su bardağı unu da ekleyip karıştırınız. Bu karışımı kulak memesi kıvamında hamur elde edinceye kadar karıştırınız. Hamur kıvama geldikten sonra mayalanması için bir yarım saat üzeri bezle kapatıp bekletiniz. Pizza hamuru mayalanmaya bekleye dursun pizzanın üzerine dökeceğiniz sosu hazırlamak için kolları sıvayınız. Ayrı bir kaba 1.5 yemek kaşığı domates salçası, istediğiniz ölçülerde kekik, 2.5 yemek kaşığı ketçap ve son olarak da 2 yemek kaşığı sıvı yağı da ilave edip karıştırınız. Karışım tamamlandığında pizzanın sosu hazır hale gelmiş olacaktır. Bu sırada pizzayı pişirmek için fırını 180 derece sıcaklığı ayarlayınız.

Güzel bir şekilde mayalanan pizza hamurunu ikiye ayırıp, yağlı kağıtla birlikte ayırdığınız hamuru başlayıp düz bir şekile çeviriniz. Pizza inceliğine ulaştığında hamuru kağıtla birlikte tepsiye alınız. Sıra geldi pizzanı sosunu dökmeye. Hazarlanan sosu hamurun üzerine yediriniz. Pizzanın sosu hazır artık. Peki şimdi sıra neyde? Tabiki pizzanın üzerine konacak malzemelerde. Sosis, salam, sucuk, mantar, biber, domates, zeytin ilave ediniz ve fırına koyunuz. Fırında 10 dakika kadar pişirdikten sonra pizzayı çıkartıp üzerine kaşar peynirini de ekleyiniz. Kaşar peynirlerin sünmesi için pizzayı 2 dakika için yeniden fırına gönderin. 2 Dakika sonra pizzayı fırından çıkartın ve bıçakla keserek dilimleyin.