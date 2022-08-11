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Kadın - Aile Nefis tam ölçülü Kilis Tava tarifi | Kilis tava nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Nefis tam ölçülü Kilis Tava tarifi | Kilis tava nasıl yapılır?

Yöresel lezzetler hazırlamak isteyenler ‘Kilis Tava nasıl hazırlanır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kilis Tava için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü Kilis Tava tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-08-11 00:11:00 -
Nefis tam ölçülü Kilis Tava tarifi | Kilis tava nasıl yapılır?

Leziz ve farklı bir tarif arayanlar ‘Kolay Kilis tava nasıl yapılır? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kilis tava için hangi malzemeler gerekli?

Nefis tam ölçülü Kilis Tava tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo kıyma
  • 1 adet sivri biber
  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 1 adet kapya biber
  • 2 adet patates
  • 1 adet domates
  • Tuz
  • Kekik
  • Karabiber

Kilis tava nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine kıymayı alın.

Kıymanın üzerine rendelediğiniz sarımsağı ilave edin.

Domates, kapya biber ve sivri biberi rondodan geçerin.

Karışımı kıymaya ekleyin.

Baharatları da karışıma ilave edin.

Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra kıymayı yoğurun.

Patetesleri halka halka doğrayın.

Bir tepsiye yağlayın ve patatesleri dizin.

Patateslerin üzerine kıymalı harcı yayın.

Bir bıçakla kıymanın üzerine çizikler atın.

Kıymanın üzerine arzu ederseniz sivri biber ve domates dizebilirsiniz.

Tepsinin üzerini folya ile kapatın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeği sürün.

10-15 dakikanın ardından folyayı kaldırın ve o şekilde pişmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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