Nefis soslu katlı patates tarifi nasıl yapılır? Soslu katlı patates malzemeleri

Nefis soslu katlı patates tarifi

Malzemeler

6 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber kimyon

5-6 dal yeşil soğan sap kısmı

1 yemek kaşığı sıvı yağ (Soğanları sotelemek için)

Havuçlu kısmı için;

5 adet büyük havuç ( rendelenmiş )

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Soğanlı sosu için;

2-3 adet soğan (İnce piyazlık doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz kimyon

1 çay kaşığı nane kırmızı toz biber

Üzeri için;

1 su bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak rendesi

Nefis soslu katlı patates yapılışı

Patateslerin kabukları soyulur, yıkanır, iri küpler halinde doğranır ve biraz tuz eklenerek haşlanır. Yeşil soğanlar ince bir şekilde doğranır. Beyaz kısımlarını salatalarda kullanabilirsiniz. O kısmı ayırıyoruz. Biraz tuz ve sıvı yağ ile sotelenir. Hemen yumuşayacaktır. Sonrasında oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.

Havuçlar rendelenir. Biraz tuz ve sıvı yağ ile yumuşayana kadar sotelenir. Yanmaması için ara ara karıştırılır. Miktar fazla olduğu için 2 seferde hazırladım. Soğumaya bırakılır. Üzeri için soğanlar önce ikiye bölünür. Sonra her biri üçe-dörde kesilir ve ince ince doğranır. Uygun bir tavada biraz tuz ve sıvı yağ ile sotelenir. Ara ara karıştırılır. Yumuşayıp küçüldüklerinde salçalar eklenir 2-3 dakika kavrulur. Son olarak baharatlar da ilave edilir ve karıştırılır kapatılır. Soğumaya bırakılır. Haşlanmış patatesler süzülür ve iyice ezilir. Rende de yapabilirsiniz. Ilıdığında zeytinyağ, tuz ve baharatlar eklenip iyice yoğrulur.

Sotelenmiş yeşil soğanlar ilave edilip karıştırılır. Servis tabağına 24-25 cm kelepçeli kalıp alınır. İçerisine patatesli kısım yerleştirilip düzeltilir. Üzerine sotelenmiş havuç rendesi yerleştirilir. Bu şekilde 10-15 dakika buzdolabında dinlendirilir. Uzun süre de bekletebilirsiniz. Servis yaparken kalıp çıkarılır.

Üzerine yoğurt gezdirilir. Soğanlı sos yerleştirilir. İsteğe bağlı kuru nane serpiştirilir ve servis yapılır.