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Kadın - Aile Nefis kolay şenlik böreği tarifi | Şenlik böreği nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Nefis kolay şenlik böreği tarifi | Şenlik böreği nasıl yapılır?

Şenlik böreği tarifi | Şenlik böreği hazırlamak isteyenler 'Şenlik böreği nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, şenlik böreği içi hangi malzemeler gerekli? Şenlik böreği yapılışı:

Yeniakit Publisher
2022-05-12 18:13:00 -
Nefis kolay şenlik böreği tarifi | Şenlik böreği nasıl yapılır?

Pek çok kişi hazır yufkayla hazırlanan şenlik böreğinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, şenlik böreği için hangi malzemeler gerekli?

Nefis kolay şenlik böreği tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yufka
  • 5 adet patates
  • Karabiber
  • Toz kırmızı biber

Sos için:

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2,5 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım su bardağı su

Üzeri için:

  • 1 çay bardağı süt

Şenlik böreği nasıl yapılır?

Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun.

Ardından patatesleri rendeleyin.

Patatesleri elinizle iyice sıkın.

Ardından patateslerin üzerine baharatları ilave edin.

Sos için tüm malzemeleri bir kasede çırpın.

Yufkaları tezgaha serin ve 8'er parçaya bölün.

Sosu yufka dilimlerinin üzerine sürün.

Yufkaların üzerine harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın.

Yağlı kağıt serili tepsiye börekleri dizin.

Kalan sosun içerisine süt ekleyip böreklerin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında börekleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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