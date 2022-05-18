Nefis hurma kavurması tarifi nasıl yapılır? 3 Malzemeli tatlı hurma tatlısı

Nefis Hurma Kavurması Tarifi İçin Malzemeler

6, 7 tane hurma

1 yemek kaşığı tereyağı

Kaşar peyniri (İsteğe göre)

Nefis Hurma Kavurması Tarifi Nasıl Yapılır?

Hurmaları resimdeki gibi küçük küçük doğrayalım, tereyağını tavada erittikten sonra doğradığımız .Hurmaları tavaya koyarak kavuralım, (üzerine kaşar peyniri koyuncada çok güzel oluyor) ve sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

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Cennet Hurması Cup Tarifi İçin Malzemeler

Muhallebisi için;

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 ,5 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağ

Üzeri için;

5 adet cennet hurması

1 yemek kaşığı nişasta

Cennet Hurması Cup Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce muhallebisi için, tereyağ hariç tüm malzemeleri tencereye alıp karıştırarak pişirelim. Koyulaşınca tereyağı koyalım karıştırıp altını kapatalım. Üzeri için hurmaları kabuğundan bir kaba çıkaralım. 1 yemek kaşığı nişasta koyalım, karıştıralım. İsterseniz hurmayı pişirebilirsiniz. Cuplara altına muhallebi üzerine hurma sosunu koyup süsleyelim. Üzerine ben damla çikolata serpin. Afiyet olsun.