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Gıda Nefis havuçlu tavuk çorbası tarifi
Gıda

Nefis havuçlu tavuk çorbası tarifi

Tavuk çorbası nasıl yapılır? Leziz ve kolay bir çorba hazırlamak isteyenler 'Tavuk çorbası nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tam ölçülü havuçlu tavuk çorbası nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 20:35:00 -
Nefis havuçlu tavuk çorbası tarifi

Akşam yemeğinde hem besleyici hem de leziz bir çorba tarifi arayanlar 'Tavuk çorbası nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştıracak?

Nefis havuçlu tavuk çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk but
  • 1 adet havuç
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı tel şehriye
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 litre su
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Yarım limonun suyu

Havuçlu tavuk çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle tavuğu yıkayıp güzelce haşlayın.

Haşlama suyunu dökmeyin.

Bir tencereye yağ alın ve sarımsağı kavurun.

Sarımsağın ardından rendelediğiniz havucu ve unu ekleyip kavurmaya devam edin.

Üzerine sıcak bir bardak su dökün.

Ardından tencereye tavuk suyunu ekleyin.

Haşlanan tavuğu didikleyip tencereye alın.

Ardından şehriye, karabiber ve tuzu ekleyin.

Ocağın altını kapatmadan önce limon suyu da tencereye ekleyin.

Servis aşamasında damağı dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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