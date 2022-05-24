Nefis çilekli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü çilekli kek tarifi:
Tazecik çilekler tezgahlardaki yerini almaya başladı. Bu leziz çileklerle kek hazırlamak isteyenler ise 'Çilekli kek nasıl olur?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çilekli kek için hangi malzemeler gerekli?
Leziz bir keke kim hayır diyebilir ki! Tazecik çileklerle dillere destan bir kek hazırlayabilirsiniz. İşte, nefis çilekli kek tarifi:
Tam ölçülü çilekli kek tarifi:
Malzemeler:
- 1 su bardağı şeker
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı nişasta
- 2 su bardağı un
- Çilek
Süslemek için:
- Pudra şekeri
- File badem
Çilekli kek nasıl yapılır?
Bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alıp mikserle iyice çırpın.
Yumurtanın üzerine süt ve yağı ekleyin.
Bir tel süzgeç yardımıyla karışıma kabartma tozu, vanilya, un ve nişastayı eleyerek karışıma ekleyin.
Kek hamurunu güzelce karıştırın.
Arzu ettiğiniz bir kek kalıbının içerisine hamuru boşaltın.
Kek hamurunun üzerine dilimlediğiniz çilekleri yerleştirin.
Önceden ısıttığınız 160 derecelik fırında keki yaklaşık 1 saat kadar pişirin.
Fırından çıkan keki soğuyunca kalıptan çıkarın.
Keki pudra şekeri ve badem ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.