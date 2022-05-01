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Yemek Tarifleri Nefis burma baklava tarifi | Kolay baklava tarifi | Burma baklava nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Nefis burma baklava tarifi | Kolay baklava tarifi | Burma baklava nasıl yapılır?

Bayramlarda evler ikramsız olmaz. Misafirleri için baklava hazırlamak isteyenler hem leziz hem de kolay tarifleri araştırıyor. Peki, burma baklava nasıl olur? Burma baklava gerekli malzemeler:

Yeniakit Publisher
2022-05-01 14:57:00 -
Nefis burma baklava tarifi | Kolay baklava tarifi | Burma baklava nasıl yapılır?

Ramazan bayramı için kolay bir baklava tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, burma baklava tarifi:

Nefis burma baklava tarifi

Malzemeler:

Bir paket hazır baklava yufkası

3 su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı susam

250 gram margarin ya da tereyağı

Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

3-4 dalma limon suyu

Arzuya göre 1 adet karanfil

Burma baklava nasıl yapılır?

Öncelikle su, şeker ve karanfili ocağa alıp kaynamaya bırakın. 15 dakika sonra şerbet ağırlaşmaya başlayacaktır. Ağırlaşan şerbete limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Şerbetin ardından tereyağını eritin.

İki kat yufkayı aralarına tereyağı sürerek tezgaha yayın.

İkinci katın üzerine tereyağı sürmeyin.

İkinci katın üzerine ceviz ve susam serpin.

Ardından yufkayı oklavaya sarın.

Sardığınız yufkayı bir ucundan itin ve oklavadan çıkarın. Oklavadan çıkardığınız yufkayı yağladığınız tepsiye yerleştirin.

Tüm yufka bitene kadar bu işlemi sürdürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında baklava kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlıyı ılınmaya bırakın. 10 dakika sonra şerbeti tatlının üzerine gezdirin.

Tatlıyı dilimleyin.

Tatlınızı şerbetini çektiğinde ikdam edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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