Nefesler tutuldu! Galatasaray ve Trabzonspor RAMS Park'ta

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde iki ekip, RAMS Park'a ulaştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci hafta maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Maç öncesinde iki takımın da kafileleri RAMS Park'a ulaştı.

Takımlar stadyuma yoğun güvenlik önlemleri altında gelirken ilk ulaşan takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un stadyuma gelmesinin ardından kısa bir süre sonra Galatasaray takım otobüsü de giriş yaptı.