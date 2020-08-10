Nefesler tutuldu! Beşiktaş'ın rakibi bugün belli oluyor

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi bugün saat 13.00'te yapılacak...

Tek maç üzerinden oynanacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak.

Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

2. Ön elemedeki muhtemel rakipler

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri: PAOK (Yunanistan) AZ Alkmaar (Hollanda) Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)

3. Ön elemedeki olası rakipler

Kartal, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçerse 3. Tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki olası rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).

Benfica ya da dinamo kiev

3. Tur’da tek maç olarak oynanacak. Beşiktaş eğer bu engeli de aşarsa gruplar öncesinde son olarak rövanşlı Play-Off maçına çıkacak. 3. Tur’dan Benfica ile Dinamo Kiev de Play-Off’a çıkarsa Kartal’ın rakibi iki zorlu ekipten biri olacak.