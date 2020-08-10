  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Nefesler tutuldu! Beşiktaş'ın rakibi bugün belli oluyor

Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:41:00 - 2020-08-10 12:47:16
Nefesler tutuldu! Beşiktaş'ın rakibi bugün belli oluyor

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi bugün saat 13.00'te yapılacak...

Tek maç üzerinden oynanacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak.

Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

2. Ön elemedeki muhtemel rakipler

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri: PAOK (Yunanistan) AZ Alkmaar (Hollanda) Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)

3. Ön elemedeki olası rakipler

Kartal, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçerse 3. Tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki olası rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).

Benfica ya da dinamo kiev

3. Tur’da tek maç olarak oynanacak. Beşiktaş eğer bu engeli de aşarsa gruplar öncesinde son olarak rövanşlı Play-Off maçına çıkacak. 3. Tur’dan Benfica ile Dinamo Kiev de Play-Off’a çıkarsa Kartal’ın rakibi iki zorlu ekipten biri olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! 25 ilde sevindiren gelişme
Korona Virüs

Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! 25 ilde sevindiren gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ağustos Pazar gününe ilişkin Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. 15 vatandaşımızın hayatını kaybe..
Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı