MSÜ adayları dikkat! Kaçıranlar için son şans kapısı 3 Şubat'ta açılıyor
Milli Savunma Bakanlığı, hayallerindeki üniformaya kavuşmak isteyen ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar için müjdeli haberi duyurdu.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için geç başvuruların 3 Şubat Salı günü alınacağı açıklandı. Geleceğin komutanı olmak isteyen gençlerin, sınav maratonuna dahil olabilmek için belirlenen bu tek günlük süreyi çok iyi değerlendirmeleri ve başvurularını eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.