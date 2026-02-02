  • İSTANBUL
MSÜ adayları dikkat! Kaçıranlar için son şans kapısı 3 Şubat'ta açılıyor
Eğitim

MSÜ adayları dikkat! Kaçıranlar için son şans kapısı 3 Şubat'ta açılıyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
MSÜ adayları dikkat! Kaçıranlar için son şans kapısı 3 Şubat'ta açılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, hayallerindeki üniformaya kavuşmak isteyen ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar için müjdeli haberi duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, hayallerindeki üniformaya kavuşmak isteyen ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar için müjdeli haberi duyurdu.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için geç başvuruların 3 Şubat Salı günü alınacağı açıklandı. Geleceğin komutanı olmak isteyen gençlerin, sınav maratonuna dahil olabilmek için belirlenen bu tek günlük süreyi çok iyi değerlendirmeleri ve başvurularını eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.

 

 

