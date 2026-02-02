Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u?

ALİ KARAHASANOĞLU

Bir Mestan’dır gidiyor.

AK Parti milletvekili imiş.

Gaza gelmiş.

“Benim aldığım maaş ile, milletvekilliğinin masrafları karşılanmaz” deyince..

Murat Ongun medyası için, bulunmaz bir malzeme çıkmış.

“Masraflar”dan kasıt ne?

İki çocuklu bir ailenin ev ihtiyaçları ve diğer masrafları mı?

Yoksa..

Her gün 15-20 misafirine, yemek dahil harcama yapan. “Size oy vermiştim. Şu an kart borcumun 2 bin TL eksiği var. Bana destek çıkar mısınız” tekliflerine mecbur olmasa da cevap verme zorunluluğu ile yaşayan bir kişi mi?

Mestan’ın savunmasını, kendisine bırakalım..

Ama, “Gel sen idare et bakalım” diye karşısındaki kişiye teklifde bulunduğunu, videoyu sosyal medyaya pazarlayan arkadaşın ise, bu teklife olumlu cevap veremediğini, “Evet, siz milletvekili maaşınızı bana verin, ben milletvekili harcamalarını çok güzel idare ederim” diyemediğini, not edip, geçelim Murat Ongun’a..

Mestan’ı iki gün manşet yapan Sözcü gazetesi, Murat Ongun’la röportaj yapmış..

Röportajın başlığı şöyle:

“Beraat edeceğim, nokta”

Ben de sonu ‘nokta’ ile biten bir tespit yapayım: “Rüşvetçisin Murat Ongun. Nokta.”

Aklımızla alay ediyor, adamlar..

Yemişsiniz bir halt. Hatta bin halt.

Bari susun, oturun..

“Vıdı vıdı” ne konuşuyorsunuz?

Neymiş, “Yolsuzluk manşetleri iddianameye girmedi. Bin 142 yılla yargılanıyorum. Beraat edeceğim için yılların peşine düşmüyorum. Haklının, sabrı da vakti de çoktur. Murat Ongun beraat edecek nokta.”

Ahlaksıza bak, nokta..

Yalancıya bak, nokta..

Rüşvetçiye bak, nokta..

Daha sayayım mı?

Yolsuzluk yapanlar bu kadar cesur olursa, savcıları yalnız bırakmak yok..

Onlar, iddianameleri ile konuşuyorlar..

Her gün medyanın önüne çıkıp, basın açıklaması yapamazlar.

İddianameyi yazdılar, kenara çekildiler..

Konu şimdi mahkemede..

Ama onların görevleri gereği her gün konuşamamalarından istifade ederek, meydanı boş bulup, sanki para ile yayınlanan reklam gibi, gazete sayfalarına yerleştirilen haber görüntülü algı operasyonlarına da, sessiz kalmamamız gerekir..

Nasıl beraat edeceksin Murat?

