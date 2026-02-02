  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Suriye Vizyonu Küresel Mutabakatın Omurgasıdır" Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları Zafer Partili eski başkandan Ümit Özdağ’a ağır suçlama: Partiye çanta çanta, poşet poşet kayıt dışı para akıyor! Selçuk Bayraktar’dan batı taklitçilerine Osmanlı Şamarı: "Biz Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarıyız!" Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı BBP Genel Başkanı Destici: Kadın hastaneleri ve üniversiteleri kurulsun, ev hanımlarına maaş bağlansın! ABD ile Rothschild firması arasında 25 milyon dolarlık EPSTEİN anlaşması! 3 milyondan fazla yeni rezil dosyalar Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu Terörsüz Türkiye eleştirildi, PKK’lılara yer verildi, Türk Bayrağı gizlendi! CHP’nin rezilliğine AK Parti’den sert tepki
Dünya Epstein dosyasında donduran diyalog: Ünlü tanıtımcıdan "Sana bebek getireyim mi?" teklifi!
Dünya

Epstein dosyasında donduran diyalog: Ünlü tanıtımcıdan "Sana bebek getireyim mi?" teklifi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Epstein dosyasında donduran diyalog: Ünlü tanıtımcıdan "Sana bebek getireyim mi?" teklifi!

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan 3 milyon sayfalık yeni Epstein belgeleri, insanlık dışı pazarlıkları bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü halkla ilişkiler uzmanı Peggy Siegal’ın, Kenya seyahati öncesi Epstein’a attığı e-postada "Senin için bir-iki bebek getirebilirim, kız mı erkek mi istersin?" dediği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın talimatıyla kamuoyuna açılan devasa arşiv, Jeffrey Epstein’ın kurduğu sapkın ağın ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha kanıtladı. Yayımlanan son veri setlerinde, elitlerin dünyasında "tanıtım kraliçesi" olarak bilinen Peggy Siegal ile Epstein arasındaki tüyler ürperten yazışmalar deşifre edildi.

"KIZ MI ERKEK Mİ? TAM MADONNA GİBİ"

Belgeler arasında yer alan bir e-postada Peggy Siegal, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye yapacağı seyahat öncesinde Epstein’ı bilgilendiriyor. Siegal, e-postasında Epstein’a sağladığı imkanlar için teşekkür ederken, Kenya’daki tehlikelere atıfta bulunarak "Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek" ifadesini kullanıyor. Ancak yazışmanın asıl şoke eden kısmı, Siegal’ın Epstein’a sunduğu "hediye" teklifi oldu.

Ünlü tanıtımcı, çocuk ticaretini sıradan bir durum gibi yansıttığı mailinde şu ifadeleri kullanıyor:

"Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebiliririm. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi."

Madonna’nın evlat edinme süreçlerine atıfta bulunarak yapılan bu teklif, Epstein’ın pedofili ağına bebeklerin dahi dahil edilmek istendiğini kanıtlar nitelikte.

MELANIA BELGESELİNİN YÖNETMENİ DE DOSYADA

Yeni yayımlanan belgeler sadece yazışmalarla sınırlı kalmadı; görsel kanıtlar da dosyaya eklendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump hakkında çekilen "Melania" belgeselinin yönetmeni Brett Ratner’ın, Epstein ile olan yakınlığını gösteren fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Fotoğrafların detayları şu şekilde:

  • Yönetmen Brett Ratner, Jeffrey Epstein ve kimliği gizli tutulan iki genç kadınla birlikte aynı koltukta görülüyor.

  • Fotoğrafta Ratner’ın kadınlardan birine sarılarak oturduğu, grubun oldukça samimi bir poz verdiği dikkat çekiyor.

  • Söz konusu görüntülerin tam olarak hangi tarihte çekildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR

Bu korkunç "bebek getirme" teklifi ve samimi fotoğrafların ardından gözlerin çevrildiği Peggy Siegal ve Brett Ratner, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Adalet Bakanlığı yetkilileri, 3 milyon sayfalık yeni belgelerin incelenmesine devam edildiğini ve benzeri skandalların artabileceğini bildirdi.

 

Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu
Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu

Gündem

Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu

ABD ile Rothschild firması arasında 25 milyon dolarlık EPSTEİN anlaşması! 3 milyondan fazla yeni rezil dosyalar
ABD ile Rothschild firması arasında 25 milyon dolarlık EPSTEİN anlaşması! 3 milyondan fazla yeni rezil dosyalar

Gündem

ABD ile Rothschild firması arasında 25 milyon dolarlık EPSTEİN anlaşması! 3 milyondan fazla yeni rezil dosyalar

Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı
Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı

Dünya

Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı

Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?
Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?

Gündem

Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?

Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Gündem

Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş
Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

Dünya

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf!
Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf!

Gündem

Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf!

Epstein skandalı Lord Mandelson’ı vurdu! İngiltere bu istifayla sarsıldı
Epstein skandalı Lord Mandelson’ı vurdu! İngiltere bu istifayla sarsıldı

Gündem

Epstein skandalı Lord Mandelson’ı vurdu! İngiltere bu istifayla sarsıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23