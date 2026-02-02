Epstein dosyasında donduran diyalog: Ünlü tanıtımcıdan "Sana bebek getireyim mi?" teklifi!

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın talimatıyla kamuoyuna açılan devasa arşiv, Jeffrey Epstein’ın kurduğu sapkın ağın ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha kanıtladı. Yayımlanan son veri setlerinde, elitlerin dünyasında "tanıtım kraliçesi" olarak bilinen Peggy Siegal ile Epstein arasındaki tüyler ürperten yazışmalar deşifre edildi.

"KIZ MI ERKEK Mİ? TAM MADONNA GİBİ"

Belgeler arasında yer alan bir e-postada Peggy Siegal, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye yapacağı seyahat öncesinde Epstein’ı bilgilendiriyor. Siegal, e-postasında Epstein’a sağladığı imkanlar için teşekkür ederken, Kenya’daki tehlikelere atıfta bulunarak "Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek" ifadesini kullanıyor. Ancak yazışmanın asıl şoke eden kısmı, Siegal’ın Epstein’a sunduğu "hediye" teklifi oldu.

Ünlü tanıtımcı, çocuk ticaretini sıradan bir durum gibi yansıttığı mailinde şu ifadeleri kullanıyor:

"Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebiliririm. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi."

Madonna’nın evlat edinme süreçlerine atıfta bulunarak yapılan bu teklif, Epstein’ın pedofili ağına bebeklerin dahi dahil edilmek istendiğini kanıtlar nitelikte.

MELANIA BELGESELİNİN YÖNETMENİ DE DOSYADA

Yeni yayımlanan belgeler sadece yazışmalarla sınırlı kalmadı; görsel kanıtlar da dosyaya eklendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump hakkında çekilen "Melania" belgeselinin yönetmeni Brett Ratner’ın, Epstein ile olan yakınlığını gösteren fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Fotoğrafların detayları şu şekilde:

Yönetmen Brett Ratner, Jeffrey Epstein ve kimliği gizli tutulan iki genç kadınla birlikte aynı koltukta görülüyor.

Fotoğrafta Ratner’ın kadınlardan birine sarılarak oturduğu, grubun oldukça samimi bir poz verdiği dikkat çekiyor.

Söz konusu görüntülerin tam olarak hangi tarihte çekildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR

Bu korkunç "bebek getirme" teklifi ve samimi fotoğrafların ardından gözlerin çevrildiği Peggy Siegal ve Brett Ratner, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Adalet Bakanlığı yetkilileri, 3 milyon sayfalık yeni belgelerin incelenmesine devam edildiğini ve benzeri skandalların artabileceğini bildirdi.