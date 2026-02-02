İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler valiliğin açıklamasına çevrildi

Yarıyıl tatili bitti, ders zili çalacak ancak hava muhalefeti kafaları karıştırdı. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ve fırtına uyarısı sonrası velilerin gündemindeki tek soru: 2 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İşte Valilikten gelen son bilgiler.

Milyonlarca öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için hazırlıklarını yaparken, Meteoroloji ve AKOM'dan gelen peş peşe uyarılar 2 Şubat Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? sorusunu bir anda arama motorlarının zirvesine taşıdı. Balkanlar üzerinden giriş yapan sert hava dalgası, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde ve batı ilçelerinde etkisini hissettirmeye başlarken, öğrenci ve velilerin gözü kulağı İstanbul Valiliği'nden gelecek o son dakika açıklamasına kilitlendi.

GÖZLER VALİLİKTE, İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ, KARAR ÇIKTI MI?

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar ve düşen sıcaklıklar, sabah saatlerinde okul yoluna düşecek öğrenciler için endişe kaynağı oldu. Şu ana kadar İstanbul Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı. Mevcut durumda 2 Şubat Pazartesi günü, İstanbul genelinde okullarda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Valilik kaynaklarından tatil yönünde bir sinyal gelmezken, yetkililerin hava koşullarını anlık olarak takip ettiği ve olası bir olumsuzluk durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.