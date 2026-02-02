  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Resmi görselleri sızdırıldı: İşte Samsung S26 serisi böyle görünecek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmi görselleri sızdırıldı: İşte Samsung S26 serisi böyle görünecek!

Samsung'un yeni amiral gemisi S26 serisinin resmi basın görselleri sızdırıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Resmi görselleri sızdırıldı: İşte Samsung S26 serisi böyle görünecek!

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'nın tanıtımına bir aydan kısa bir süre kala cihazların resmi görselleri internete düştü. Android Headlines tarafından yayınlanan görüntüler, serinin tasarım hatlarını doğrularken özellikle kamera yerleşimindeki değişiklikleri gözler önüne serdi.

#2
Foto - Resmi görselleri sızdırıldı: İşte Samsung S26 serisi böyle görünecek!

GALAXY S26 ULTRA'DA TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ Sızdırılan görsellere göre serinin en güçlü üyesi Galaxy S26 Ultra, selefine kıyasla daha yuvarlak köşelere sahip olsa da genel köşeli yapısını korumaya devam ediyor.

#3
Foto - Resmi görselleri sızdırıldı: İşte Samsung S26 serisi böyle görünecek!

Arka taraftaki üçlü kamera kurulumunun artık çıkıntılı bir ada içerisine yerleştirildiği ve ön kamera deliğinin daha geniş bir görüş açısı sunmak için büyütüldüğü görülüyor.

#4
Foto - Resmi görselleri sızdırıldı: İşte Samsung S26 serisi böyle görünecek!

DONANIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacak olan Ultra modeli, 6,9 inçlik QHD+ ekranı, 5.000 mAh bataryası ve 200 megapiksellik ana kamerasıyla üst düzey performans sunmaya hazırlanıyor. Serinin diğer üyeleri Galaxy S26 ve S26 Plus ise artırılmış batarya kapasiteleri ve yenilenen tasarım dilleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

#5
Foto - Resmi görselleri sızdırıldı: İşte Samsung S26 serisi böyle görünecek!

TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU Siyah, Gümüş Gölge, Kobalt Moru ve Pembe Altın gibi geniş renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen seri, Samsung'un yeni tasarım anlayışını temsil edecek. Merakla beklenen Galaxy S26 ailesi, 25 Şubat tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanıtılacak./ kaynak: ensonhaber

