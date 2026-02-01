  • İSTANBUL
Gündem Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, CHP’nin Kürt sorununu konuştuğu konferansı basına kapalı düzenlemesini eleştirdiği yazısında Suriye’de Şara ile SDG’nin anlaşması karşısında memnuniyet açıklaması yapan CHP ve DEM’e zor bir soru sordu. DEM ve CHP’nin Şara için “Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi” sözlerini hatırlatan Hakan “Kafa kesen IŞİD’çilerle anlaşmadan nasıl olur da memnuniyet duyarsınız” dedi.

Ahmat Hakan’ın ‘Kürt oyları çok kıymetli ama…’ diye başlayan yazısının ilgili kısımları şöyle:

“KÜRT oylarını almak çok kıymetli, çok önemli, çok etkili.

Ama Kürt oylarını almanın bazı incelikleri var.

Mesela şu tür incelikler:

- Sırf Kürt oylarını almak için asla içselleştirmediğin, yürekten inanmadığın şeyleri söylemeyeceksin.

- Kürtlerin haklarından söz ettiğinde senden nefret edecek, seni bir kaşık suda boğacak bir tabana sahip olmayacaksın.

*

- “HTŞ berbat, SDG şahane” tarzı bir yaklaşımın ahalide nasıl bir öfkeye yol açabileceğini ölçüp biçeceksin.

- Şeffaf olacaksın. Mesela Kürt sorununu konuşacağın toplantını basına kapatmayacaksın.

*

- Kürt oylarını alacağım diye attığın adımların getirdikleri olduğu kadar götürdükleri olduğunu bileceksin.

*

- Kürt sorunuyla ilgili çözülmüş konuları öğreneceksin. Çözülmüş konular için çözme vaadinde bulunmayacaksın.”

SURİYE ANLAŞMASI

“HEM CHP, hem DEM...

Suriye Cumhurbaşkanı Şara için...

“Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi” falan demişti.

Şara ile SDG anlaştı.

Hem CHP, hem DEM ne yaptı?

“Anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

*

“Kafa kesen IŞİD’çilerle anlaşma yapılmasından nasıl olur da memnuniyet duyarsınız” diye sorsak ne yanıt verirler acaba?

“O kadar da kafa kesici değillerdi aslında, biz biraz abartmıştık” falan mı?”

