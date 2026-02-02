  • İSTANBUL
Küresel çetenin "pandemi" ve "beyin kontrolü" planı deşifre oldu! 2017'de pandeminin simülasyonu tartışılmış
Gündem

Küresel çetenin "pandemi" ve "beyin kontrolü" planı deşifre oldu! 2017’de pandeminin simülasyonu tartışılmış

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Küresel çetenin "pandemi" ve "beyin kontrolü" planı deşifre oldu! 2017’de pandeminin simülasyonu tartışılmış

Sübyancı milyarder Jeffrey Epstein’in teknoloji dünyasının devleriyle kurduğu karanlık ilişkiler ağına dair sızan 2017 tarihli bir e-posta, küresel baronların insanlık üzerindeki korkunç emellerini bir kez daha kanıtladı.

Bill Gates’in ekibi tarafından Epstein’e ulaştırılan yazışmalarda, nöroteknolojinin istihbarat ve savunma alanında bir "silah" olarak kullanılmasına yönelik hazırlanan kan dondurucu projeler ile "Strain" adı verilen bir pandemi simülasyonunun teknik detayları gün yüzüne çıktı.

 

effrey Epstein’in kirli arşivi sızmaya devam ederken ortaya çıkan 2017 tarihli bir e-posta, küresel elitlerin insanlık üzerindeki korkunç planlarını bir kez daha kanıtladı. Belgede, Bill Gates’in ekibinin Epstein’e de ilettiği projeler arasında "pandemi simülasyonu" ve "nöroteknolojinin bir silah olarak kullanılması" gibi başlıklar dikkat çekiyor. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği küresel salgın sürecinin hemen akabinde, beyne yerleştirilecek çipler ve dijital sağlık kimlikleri üzerine yapılan bu hazırlıklar, her şeyin önceden kurgulandığına dair şüpheleri derinleştiriyor.

 

Pedofili ve seks şantaj ağı kurmak suçundan hüküm giyen Jeffrey Epstein’in, dünyanın en zengin ismi Bill Gates ile olan yakınlığı sadece bir dostluktan ibaret değil. Sızan yazışmalar, Epstein’in teknoloji dünyasındaki bu devasa projelerin merkezinde olduğunu gösteriyor. Özellikle istihbarat ve savunma sanayii için geliştirilen nöroteknolojik silahlar, insan beynini kontrol altına almayı hedefleyen karanlık bir ajandanın parçası olarak değerlendiriliyor.

 

 

Hazırlanan raporlarda, kişisel sağlık verilerinin dijital sistemlere hapsedilmesi ve bu sistemlerin "sıfır bilgi kanıtı" gibi ileri teknolojilerle korunması öneriliyor. Ancak bu durumun, pandemi sonrası süreçte insanlara dayatılan çip ve takip mekanizmalarıyla doğrudan bağlantılı olduğu görülüyor. Bilimsel bir kılıf altında sunulan bu "teslimatlar", aslında toplumların biyolojik ve zihinsel olarak nasıl köleleştirileceğinin bir yol haritası niteliğini taşıyor.

 

Epstein’in çocuk istismarı suçlarıyla örülü karanlık dünyası ile Gates’in küresel sağlık ve teknoloji projelerinin kesiştiği bu nokta, modern kölelik düzeninin temelini oluşturuyor. Salgınlar aracılığıyla korku salınan kitlelerin, çip ve dijital takip sistemlerine razı edilmesi için yürütülen bu lobi faaliyetleri, sızan belgelerle resmiyet kazanmış durumda. İnsanlık tarihi, pedofili suçluları ve teknoloji devlerinin kapalı kapılar ardında planladığı bu büyük operasyonu konuşmaya devam edecek.

