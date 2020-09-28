Nefes kesen yarışta Trump makası kapatıyor
ABD'de geleneksel olarak çıktığı canlı yayına saatler kala ABD seçimlere ilişkin yapılan bir ankette mevcut Başkan Donald Trump'ın Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın sadece 2 puan gerisinde olduğu açıklandı.
22-24 Eylül tarihlerinde Harvard Amerika Siyaset Araştırmaları Merkezi (CAPS) ve Harris tarafından yapılan ankette, yarın gerçekleşecek canlı yayın öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi ile arayı kapattığı görülüyor.
Yapılan ankette seçmenlerin yüzde 47'si oyunu Demokrat aday Joe Biden'a vereceğini açıklarken, yüzde 45'i ise oyunu Trump'tan yana kullanacağını söylerken ankete katılanların yüzde 8'i çekimser kaldı.
Aynı araştırma şirketinin Ağustos ayında yaptığı ankete kıyasla son ankette Trump yüzde 3'lük bir artış gösterirken Demokrat aday Joe Biden yüzde 2'lik bir kayıp yaşadı.
Ankette çekimser olanların yüzde 52'sinin Biden'a oy vermeye daha yakın olduğu açıklandı.
İki Başkan Adayı yarın ilk canlı yayın tartışmasını yapacak
3 Kasım'da ABD'de düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, Başkan Trump ve rakibi Biden, yarın ilk kez canlı yayın tartışmasını gerçekleştirecek.