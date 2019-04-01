Nefes kesen yarışta İstanbul'da Meclis Üyesi dağılımı belli oldu!
İstanbul'da Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış sürerken Meclis üye sayılarındaki tahmini dağılım da belli oldu.01 Nisan 2019 Pazartesi 17:10
Türkiye nefesini tuttu, İstanbul seçim sonuçlarını bekliyor. Seçimde henüz kazanan belli değil ama İstanbul'da Meclis üye sayılarındaki tahmini dağılım belli oldu.
Meclis üye sayılarındaki dağılım Binali Yıldırım ya da Ekrem İmamoğlu kazandığında aşağıdaki gibi şekilleniyor...
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