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Nefes kesen yarışta İstanbul'da Meclis Üyesi dağılımı belli oldu!

İstanbul'da Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış sürerken Meclis üye sayılarındaki tahmini dağılım da belli oldu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:10
Nefes kesen yarışta İstanbul'da Meclis Üyesi dağılımı belli oldu!

Türkiye nefesini tuttu, İstanbul seçim sonuçlarını bekliyor. Seçimde henüz kazanan belli değil ama İstanbul'da Meclis üye sayılarındaki tahmini dağılım belli oldu.

Meclis üye sayılarındaki dağılım Binali Yıldırım ya da Ekrem İmamoğlu kazandığında aşağıdaki gibi şekilleniyor...

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:10
  1. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  2. Seçim sonuçları
  3. İstanbul Meclis Üyesi
  4. Meclis üyeleri dağılımı
  5. AK Parti
  6. CHP
  7. Binali Yıldırım
  8. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • gungun7 dk önce
    Chp nin kazandığı 4-5 büyükşehir geriye kalan 76 ilden daha kıymetli. Ak parti artık yeni bir dil geliştirmeli. 2002’deki masum haline dönmeli. Damatlar, müteahhitler, arazı ıhale mafyası medya baronları artık uzaklaştırılmalı. Bunlar yapılmazsa ; ilan ediyorum ki çöküş başlamıştır
  • cengiz akcengiz ak17 dk önce
    Nası yönetecek chp bu sonuçlarla

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