  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’ "HDK'ye yabancı destek olmasaydı savaşı bitirirdik" Sudan'dan Türkiye'ye destek teşekkürü RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü Almanya ekonomisi can çekişiyor! İflas dalgası dev şirketleri bir bir yutuyor! İran yönetiminden kritik iddia: 'Kontrol altına aldık' WhatsApp'tan Çocuk Güvenliği Hamlesi: Yabancılarla İletişim Nasıl Kesilecek? “Öyle ya da böyle” resti: Grönland krizi büyüyor Hamas karşıtı Mahmut Abbas hastaneye kaldırıldı İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor
Dünya Nefes kesen operasyon! Ticari gemide yaklaşık 10 ton kokain ele geçirdi
Dünya

Nefes kesen operasyon! Ticari gemide yaklaşık 10 ton kokain ele geçirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İspanyol polisi, Atlantik Okyanusu'ndaki ticari gemide yaklaşık 10 ton kokain ele geçirdi. Operasyonda, Hint ve Sırp vatandaşı oldukları belirtilen 13 kişilik gemi mürettebatının gözaltına alındığı aktarıldı.

İspanya Ulusal Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, Kanarya Adaları'nın 535 kilometre uzağında Atlantik Okyanusu'nda Kamerun bayraklı, "United S" adlı bir gemiye 11 Ocak Pazar günü düzenlenen operasyonda toplamda 9 ton 994 kilogram kokainin bulunduğunu belirtti.

Bunun şimdiye kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu kaydeden İspanyol polisi, tuz yüklü olduğu tespit edilen söz konusu geminin Brezilya'dan yola çıktığını ve bir Avrupa limanına ulaşmak üzere seyir ettiğini belirtti.

Yakıtı bittiği gerekçesiyle Atlantik Okyanusu'nda 12 saattir bekleyen gemideki operasyonun, muhtemelen uyuşturucu transferi amacıyla yaklaşan birkaç sürat teknesinin fark edilmesiyle öne alındığı kaydedildi.

 

Operasyonda, Hint ve Sırp vatandaşı oldukları belirtilen 13 kişilik gemi mürettebatının gözaltına alındığı aktarıldı.

Tuz arasına saklanmış 294 paket içinde bulunan uyuşturucunun yer aldığı geminin Tenerife Limanı'na çekildiği ifade edildi.

"Beyaz Dalga" olarak adlandırılan bu operasyonun İspanyol polisinin açık denizde şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük kokain ele geçirme operasyonu olduğu, Brezilya, Fransa ve Portekiz'den de güvenlik birimlerinin işbirliğinde bulunduğu açıklandı.

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

{relation id:1976289 slug:'halepten-temizlenen-teroristler-turkiyeyi-sucladi-turkiye-operasyona-hem-karadan-hem-havadan-destek-verdi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan…
Gündem

Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan…

CHP genel başkanı Özgür Özel, Ankara’da Mansur Yavaş yönetiminin beceriksizliği nedeniyle baş gösteren su sıkıntısını akılalmaz bir iddiayla..
Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!"
Gündem

Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!"

Köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin kirli çamaşırları, örgütün en üst kademesinden isimlerin yakınları tarafından deşifre ediliyor. Terö..
Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor
Gündem

Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor

Bir araştırma şirketi gençlerin en beğendiği milletvekillerinin hangi isimler olduğunu ortaya koydu. Listede yer alan CHP'lilerin yaptığı aç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23